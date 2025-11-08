Μήνυμα Ράιτ στην Τουρκία: «Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο»

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία, να μη σταθεί εμπόδιο στα ενεργειακά έργα αμερικανικών συμφερόντων στη Ελλάδα, στέλνει ο Κρις Ράιτ.

Στην αποκλειστική συνέντευξή του στα «Νέα Σαββατοκύριακο», ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ εκφράζει την προσδοκία ότι η Ελλάδα, εκτός από ενεργειακή πύλη για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα γίνει και παραγωγός ενέργειας.

Εχοντας χρίσει την Ελλάδα στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ κι έπειτα από σειρά σημαντικών συμφωνιών που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της P -TEC με την αμερικανική διοίκηση, τον ιδιωτικό χρηματοδοτικό τομέα και τους αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς, ο Κρις Ράιτ δίνει έμφαση στις προοπτικές του σχήματος συνεργασίας «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ).

Παράλληλα, γνωστοποιεί και τη δημιουργία Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με έδρα τις ΗΠΑ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η ανάπτυξη της ενέργειας δημιουργεί καλύτερους γείτονες».

Η συνέντευξη στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το σχήμα συνεργασίας 3+1 για την ενέργεια;

Θεωρώ πολύ μακριά. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σημαντικοί ενεργειακοί πόροι στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ υπάρχει και η προοπτική κατασκευής αγωγών υποδομής ή γραμμών μεταφοράς, οπότε νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη υπόθεση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την περιοχή από οικονομικής πλευράς και ταυτόχρονα εξαιρετικά σημαντικό για την εθνική ασφάλεια της περιοχής. Στην τετραμερή μας συνάντηση με τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στο Ζάππειο προχθές, τέθηκαν επί τάπητος διάφορες ιδέες. Νομίζω θα δημιουργήσουμε ένα Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με έδρα τις ΗΠΑ – ίσως σε κάποιο αμερικανικό πανεπιστήμιο – το οποίο θα εξετάσει προσεκτικά ποια έργα είναι ίσως πιο ωφέλιμα για τα τρία έθνη και για την Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Πιστεύω υπάρχουν υπεράκτιοι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου και στις τρεις χώρες. Ετσι, κάποιο είδος αγωγού, συνδέσεις γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι μια πιθανή ιδέα. Και σίγουρα η συνεργασία, τα διδάγματα από κάθε κράτος σχετικά με την ενεργειακή ανάπτυξη στις διάφορες χώρες. Αν συνδέσεις τα ενεργειακά συστήματα, συνδέεις τους ανθρώπους και τις εθνικές οικονομίες. Νομίζω, λοιπόν, ότι τα οφέλη γίνονται περισσότερα από αυτά που αφορούν αποκλειστικά στην ενέργεια.

Ποιος βλέπετε να είναι ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου;

Νομίζω ότι είναι κρίσιμος. Η Ελλάδα, ιστορικά και σήμερα, είναι ένα σημαντικό ναυτιλιακό έθνος. Είναι λιμάνι, είναι εμπορικό κέντρο. Πριν, όταν υπήρχε ένα σύστημα ενεργειακού εφοδιασμού που κυριαρχούνταν από τη Ρωσία, η Ελλάδα βρισκόταν στο τέλος ενός από τα πλοκάμια του. Τώρα, η Ελλάδα είναι το σημείο εισόδου. Είναι η πύλη προς την Ευρώπη για το αμερικανικό LNG που εισέρχεται και μπορεί τελικά να είναι πύλη και για φυσικό αέριο που προέρχεται από άλλα μέρη εκτός Αμερικής. Θα μπορούσε να προέρχεται από ελληνικά ύδατα ή από κάποιο άλλο από τα τρία έθνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ελπίζω λοιπόν η Ελλάδα να γίνει παραγωγός ενέργειας εκτός από ενεργειακή πύλη για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πώς σχολιάζετε το επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών;

Νομίζω ότι βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο. Εχουμε ηγέτες και στα δύο έθνη που έχουν κοινή αντίληψη. Είναι υπέρ της ενέργειας, είναι υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης. Υπάρχει, λοιπόν, μια σύμπτωση απόψεων στα μεγάλα ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό ανοίγει μεγάλο περιθώριο συνεργασίας. Αμερικανικές επιχειρήσεις επενδύουν στην Ελλάδα, πολιτικοί ηγέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εδώ σήμερα και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε Ελληνες πολιτικούς ηγέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι πρόκειται για την αρχή μιας ισχυρής συνεργασίας.

Θα προχωρήσουν οι έρευνες της Chevron στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης το επόμενο διάστημα;

Ξέρω ότι έχουμε την Exxon που προχωρά για να κάνει μια γεώτρηση στα θαλάσσια οικόπεδα που έχει αναλάβει. Δεν γνωρίζω τα σχέδια της Chevron, αλλά αν κοιτάξετε το ιστορικό της Chevron, ήταν εκείνη που εντόπισε τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά του Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι έχετε εδώ τις δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου το οποίο λέει κάτι: ότι η πιθανότητα επιτυχίας είναι πιθανώς αρκετά καλή ακριβώς επειδή έχετε δύο εξελιγμένες αμερικανικές εταιρείες μαζί εδώ στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω το χρονοδιάγραμμα της Chevron, αλλά σίγουρα θα είναι συναρπαστικό κατά την υλοποίησή του.

Οι όποιες εμπλοκές με την Τουρκία θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στο να προχωρήσουν μεγάλα ενεργειακά έργα αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα;

Ελπίζω όχι. Η ατζέντα του προέδρου Τραμπ εστιάζει στην ευημερία στο εσωτερικό και στην ειρήνη στο εξωτερικό. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας ωφελεί τους πολίτες των κρατών, μειώνει το κόστος, διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες ενώ, επιπλέον, τείνει να δημιουργεί και καλύτερους γείτονες. Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι το ίδιο θα συμβεί και με την Ανατολική Μεσόγειο στην Τουρκία, καθώς οι πόροι θα αξιοποιούνται.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας μέχρι στιγμής από την επίσκεψή σας στην Ελλάδα για την 6η Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC);

Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ για να συναντήσω την ηγεσία της Ελλάδας, να περάσω λίγο χρόνο με τον υπέροχο λαό της Ελλάδας και να εμπνευστώ από την ιστορία της Ελλάδας – ιδιαίτερα της κλασικής Αθήνας –, η οποία είναι απλά σπουδαία. Το δείπνο το βράδυ της Πέμπτης με θέα τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη ήταν εμπνευστικό. Ηρθα εδώ με τη σύζυγό μου πριν από 29 χρόνια για να επισκεφθώ τα αξιοθέατα της Ελλάδας, τόσο στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο όσο και στα νησιά. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της κλασικής ιστορίας της Ελλάδας. Τα δύο έθνη μας σχηματίστηκαν από μάχες για ανεξαρτησία από τις αποικιακές δυνάμεις. Προχθές το βράδυ κάνοντας μια πρόποση, έκανα τον παραλληλισμό μεταξύ του Επιταφίου του Περικλή και της ομιλίας του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν στο Γκέτισμπεργκ. Μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση, την αγάπη μας για τον αγώνα για την ελευθερία. Και η ελευθερία δεν είναι δωρεάν. Μερικές φορές το κόστος είναι υψηλό, αλλά πρέπει να είσαι πρόθυμος να πληρώσεις το τίμημα για να αποκομίσεις τα οφέλη.

