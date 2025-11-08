Σφοδρή επίθεση Σαμαρά στον Μητσοτάκη: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν χωνεύει τη Δεξιά» (Video)

Σφοδρή επίθεση προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντ1 και θα μεταδοθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Σε απόσπασμα που ήδη μεταδόθηκε ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο 6μηνο Τσίπρα -Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την Ιστορία ούτε και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα».

Σε ίδιο μοτίβο ο Α. Σαμαράς λέει ότι «είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει από τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση είπε απευθυνόμενος σε πρόεδρο κόμματος ”σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για πατριώτες της φακής και του καναπέ. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

«Η διαφορά δεν είναι προσωπική αλλά πολιτική και αξιακή. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες», λέει ο Α. Σαμαράς. «Διέγραψε άρον άρον έναν πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα που είχα δώσει τη συνέντευξη. Βιαζόταν αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, τους πήρε εβδομάδες να αποφασίσουν τη δικιά τους διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Την πήρε την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα βρήκε μία αφορμή για να μετατρέψει τη ΝΔ σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε άδικο».

