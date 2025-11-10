«Μανιφέστο» Σαμαρά: Ο πρώην πρωθυπουργός «σημαδεύει» τη ΝΔ εκεί που… πονάει – Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και εθνικά

Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς στη, διάρκειας σχεδόν μιάμισης ώρας, συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 να μην αποκάλυψε τις προθέσεις του σχετικά με το αν θα κάνει κόμμα ή όχι, ωστόσο, όχι μόνο παρουσίασε ένα πραγματικό πολιτικό «μανιφέστο» με τις θέσεις του, αλλά σημάδεψε το… μαλακό υπογάστριο της κυβέρνησης (αλλά και των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ) θέτοντας σε πρώτο πλάνο δύο κρίσιμα για την ευρύτερη δεξιά ζητήματα: εθνικά θέματα και μεταναστευτικό

Όσον αφορά στα εθνικά θέματα, ο πρώην πρωθυπουργός, όχι μόνο δεν έκανε πίσω (έστω και ελάχιστα) στις απόψεις και θέσεις του, αλλά φάνηκε να σκληραίνει ακόμα περισσότερο τη ρητορική του, προφανώς απευθυνόμενος όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και συνολικά στον «κόσμο της ΝΔ που έχει πάρει αποστάσεις από αυτή», όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα είπε:

Ελληνοτουρκικά

· «Πώς να μη πυκνώνει η κριτική, όταν φοβηθήκαμε ακόμα και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο; Δηλαδή σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Και όταν η Τουρκία εξαγγέλλει το δικό της καλώδιο με την κατεχόμενη Κύπρο, και εμείς δεν λέμε ούτε μία λέξη. Και όταν μας εμπαίζει, μας κοροϊδεύει ακόμα και η Λιβύη, η οποία υπέγραψε με την Τουρκία και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο απ’ το 2019, και εξακολουθούμε ατάραχοι να την ξεπλένουμε την Τουρκία διεθνώς, η οποία Τουρκία πήρε και τα Eurofighter, τα βρήκε με την Αγγλία, με την Ισπανία, αλλά και με τη Γερμανία του Μερτς, την ώρα που ο Μερτς ανήκει στο ΕΛΚ που είμαστε εμείς και με τον οποίον είχε συναντηθεί ο πρωθυπουργός».

· «Δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή αυτή η ελληνική σημερινή αφασία, για να μην πω τίποτα άλλο. Όταν, πάνω απ’ όλα, έχουμε μια Τουρκία που ενώ επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο, ενώ κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, εμείς την ξεπλένουμε διεθνώς με το σύμφωνο περί φιλίας; Ποιο είναι το επιχείρημα της Ελλάδας σε φίλους και σε συμμάχους κατά των τουρκικών προκλήσεων, την ώρα που εμείς οι ίδιοι λέμε ότι είμαστε φίλοι με την Τουρκία και υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας; Αυτό δεν είναι παραλογισμός; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον αστυφύλαξ και με το χωροφύλαξ; Δεν γίνεται».

· «Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη – Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας. Δεν τολμώ να πιστέψω αυτά που γράφτηκαν: ότι εισηγήθηκε ο Υπουργός στον Πρωθυπουργό την απόσυρση απ’ τον ΟΗΕ της ελληνικής ρήτρας ότι το Δικαστήριο της Χάγης δεν έχει δικαιοδοσία σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αποστρατικοποίηση των νήσων και δήθεν γκρίζων ζωνών».

· «Ο πρωθυπουργός σε κάποια τηλεόραση προ καιρού δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία για την εθνική της κυριαρχία. Δηλαδή για τα έξι μίλια. Αυτό μας έλειπε. Θα συζητούσε ποτέ ένας πρωθυπουργός για την εθνική κυριαρχία; Είναι αυτό επιχείρημα; Σοβαρολογεί; Τα κυριαρχικά μας όμως δικαιώματα, δηλαδή μετά τα 6 μίλια, τα 12 μίλια, υπονοεί ότι τα διαπραγματεύεται; Αλλά να είναι σίγουρος ο κύριος Μητσοτάκης ότι έτσι το ερμήνευσαν πάρα πολλοί εντός κι εκτός Ελλάδος. Με δύο λόγια: Αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμού. Τελικά θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επιζητάς».

Βόρεια Μακεδονία

· «Την ώρα που τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια ακόμα και την κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών, έρχεται ο Γεραπετρίτης και εύχεται: «τουλάχιστον αυτή η συμφωνία να τηρηθεί»; Και μάλιστα την ώρα που η Βουλγαρία με βέτο πέτυχε την κατάργηση της δήθεν μακεδονικής γλώσσας που σφετερίζονται οι Σκοπιανοί, ενώ εμείς κοιμόμαστε;».

· «Η ΝΔ στήριξε προ μηνών εμμέσως πλην σαφώς την εκλογή Τσίπρα ως Πρόεδρο της Υποεπιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή και για τα Σκόπια. Δηλαδή, θα το πω όπως το αισθάνομαι: έβαλαν τον δολοφόνο πίσω στον τόπο του εγκλήματος».

Συρία

· «Απουσιάζουμε παντελώς από τη Συρία, εκεί που συζητιέται ότι σύντομα μπορεί να υπάρξουν ακόμα δύο αυτόνομα κράτη, ή κρατίδια αν θέλετε, των Κούρδων και των Δρούζων; Εκεί που έχουμε ιστορικό δεσμό με το χριστιανικό πληθυσμό; Τι κάνουμε γι’ αυτό; Πού είμαστε εμείς; Με ποιους συζητάμε; Συζητάμε μαζί τους;».

Μεταναστευτικό

Εξίσου σκληρές, ωστόσο, ήταν οι τοποθετήσεις του Α. Σαμαρά και για το μεταναστευτικό, καθώς, μεταξύ άλλων, είπε:

· «Είναι δυστυχώς πολλοί οι ανόητοι που βλέπουν την λύση του δημογραφικού μας προβλήματος, να έρχεται με τους μετανάστες. Και μάλιστα με αυτούς που μας έρχονται και παράνομα. Όταν στην Αμερική ήταν Πρόεδρος ο Μπάιντεν και στην Ευρώπη κυρίαρχο ήταν το λόμπι της πολιτικής ορθότητας, η κυβέρνηση, η δική μας, αγαπούσε τους λαθρομετανάστες, βοηθούσε τις ΜΚΟ, χορηγούσε αφειδώς άσυλο και συνέδεε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό και την πολυπολιτισμικότητα. Στη δική μου κυβέρνηση χορηγήθηκαν 2,500 θετικές αιτήσεις για άσυλο. Στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ χορηγήθηκαν 40,500. Και στην περίοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη 155,000. Τι συζητάμε λοιπόν;».

· «Μεγάλα λάθη λοιπόν και στο μεταναστευτικό, που το θυμήθηκαν βέβαια μόλις εξελέγη ο Τραμπ. Αλλά τα αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά αποσπασματικά, χωρίς ολοκληρωμένη πολιτική και χωρίς σχέδιο. Απλά επικοινωνία και συνεχείς κωλοτούμπες. Και εδώ κωλοτούμπες. Σε 50 χρόνια από σήμερα, θα ‘ναι τα παιδιά μας, θα ‘ναι τα εγγόνια μας. Ας το σκεφτεί αυτό ο καθένας. Γιατί βλέπω δυστυχώς ότι κανείς δεν σκέφτεται πλέον μακροπρόθεσμα. Το λέω συνέχεια: Τι συμβαίνει στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ, στις Βρυξέλλες; Πάνω απ’ το 50% των κατοίκων αυτών των πόλεων δεν είναι ντόπιοι. Άρα εδώ θα έπρεπε να κρούουμε όχι κώδωνα κινδύνου, αλλά σε κάθε σπίτι το 112».

Η επικέντρωση του πρώην πρωθυπουργού στα δύο αυτά ζητήματα – εμβληματικά για την πλειοψηφία των συντηρητικών ψηφοφόρων στη χώρα δεν είναι τυχαία: υπενθυμίζεται ότι ως βουλευτής της ΝΔ, ο Α. Σαμαράς είχε επιτεθεί με σφοδρότητα στην κοινή πρωτοβουλία Καιρίδη – Γεωργιάδη για τη έκδοση χαρτιών για μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα επί μακρόν και εργάζονται, μιλώντας για επί της ουσίας νομιμοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης, και ότι είχε διαγραφεί μετά από σφοδρή κριτική στον υπουργό Εξωτερικών και τον πρωθυπουργό για τα ελληνοτουρκικά.

Μπορεί το μεταναστευτικό και τα εθνικά θέματα να μη βρίσκονται ψηλά στις ανησυχίες των πολιτών – τουλάχιστον σύμφωνα με τις μετρήσεις – ωστόσο είναι ζητήματα που προβληματίζουν σοβαρά τους πιο «πούρους» ψηφοφόρους της ΝΔ και εκτιμάται ότι έχουν οδηγήσει πολλούς από αυτούς σε… απομάκρυνση από το κόμμα, αλλά και σε… προσχώρηση σε σχήματα στα δεξιά της κυβερνώσας παράταξης, σχήματα τα οποία προφανώς βρίσκονται στο στόχαστρο του Α. Σαμαρά, και τα οποία θα ήθελε να «λεηλατήσει», αν τελικά ο ίδιος κάνει κόμμα.

