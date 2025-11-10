Η πρωτοβουλία Ανδρουλάκη κατά της οπλοκατοχής και η μισή του συμφωνία με τον Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

“Όχι να έχουμε αυτή την τραγωδία στην Κρήτη και να μην ακούω να λένε τα κανάλια: κύριε Μητσοτάκη βοηθήσατε την Κρήτη να σταματήσει η οπλοκατοχή, όταν σε ένα κορυφαίο γεγονός που είναι η κηδεία ενός πρώην Πρωθυπουργού και πατέρα σας βαρούσαν τα καλάσνικοφ από πίσω; Με τη στάση της κυρίας Μπακογιάννη που είπε: έλα ανάβουν λίγο τα αίματα και χτύπησαν έναν άνθρωπο στο γκαράζ του πλοίου βοηθούν την Κρήτη”; αναρωτήθηκε μιλώντας για προπαγανδιστικό παιχνίδι που στήνεται σε βάρος του με τη διακίνηση φωτογραφίας του από φοιτητικό αποκριάτικο πάρτι ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του στο Open.

Επίθεση στην κυβέρνηση για επιχειρησιακές ευθύνες στα Βορίζια

Τα πυρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό μετά την αιματοχυσία στα Βορίζια ήρθαν λίγες ώρες πριν την πρωτοβουλία που θα λάβει σήμερα στο Ηράκλειο με σύσκεψη για το θέμα της οπλοκατοχής με όλους τους φορείς. Μάλιστα σχολίασε και την άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή στα πρότυπα των ΗΠΑ αναφέροντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει οργανωμένη τάση τραμπικών, που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές και επιπλέον έκανε λόγο για παραλογισμό, την ώρα που έχει συντελεστεί μια τραγωδία με νεκρούς. Η συζήτηση για την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά της οπλοκατοχής θα γίνει σήμερα στις 11.00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στο Ηράκλειο. Είναι σαφές από την χθεσινή του συνέντευξη πως πέρα από τις προτάσεις που θα καταθέσει, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στρέψει τα πυρά του στην κυβέρνηση χρεώνοντας της επιχειρησιακές ευθύνες για το φονικό στα Βορίζια.

Μισή συμφωνία με Σαμαρά κατά Μητσοτάκη και υπεράσπιση του έργου Σημίτη

Ενδιαφέρον είχαν και οι απαντήσεις που έδωσε για την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ-1 που δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επί Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε “υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλέ χρώμα”. Υπάρχει ένα σημείο που μπορεί κανείς να πει ότι συμφωνεί με τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εξελιχθεί σε μια παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσθέτοντας ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αναφορικά με τα πειραγμένα της κυβέρνησης Σημίτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπερασπίστηκε το έργο της τότε κυβέρνησης, μιλώντας για τα μεγάλα έργα που έγιναν, το ευρώ και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. “Εκείνη την περίοδο έγιναν λάθη, αλλά έγινε κι ένα τεράστιο έργο. Τη σημερινή περίοδο έχουμε μόνο ζημιά, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά και ατιμωρησία” υπογράμμισε.

Ένας διμέτωπος από τα παλιά κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε παράλληλα έναν διμέτωπο από τα παλιά, όταν κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή το δίπολο Μητσοτάκη- Τσίπρα. “Δεν είμαστε το ίδιο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει άλλη πορεία από τη δική μου, με εξαρτήσεις, με συμφέροντα. Ο λαός του έδωσε δύο φορές την ευκαιρία και δύο φορές βλέπουμε συνεχείς αποτυχίες. Ο κ. Τσίπρας είχε κι αυτός τις ευκαιρίες του. Στις επόμενες εθνικές εκλογές να μην έχουμε μια από τα ίδια” τόνισε.

Όσον αφορά τη “βελόνα” των δημοσκοπήσεων όπως τοποθετήθηκε από την παρέμβαση Γερουλάνου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την έβγαλε ακόμα μια φορά από το τραπέζι δείχνοντας τον ορίζοντα των εκλογών. “Τα κόμματα κρίνονται στις εκλογές. Δεν κρίνονται ούτε από τις δημοσκοπήσεις ούτε από τα παιχνίδια στο του παρασκηνίου” κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Πιο πιθανό το κόμμα Σαμαρά μετά τη συνέντευξη – Η πρώτη εκτίμηση στην κυβέρνηση

Αιχμές Σαμαρά για Μπακογιάννη: Δεν θυμάται και ένα κόμμα που ίδρυσε η ίδια, που κατέβηκε εναντίον της ΝΔ

Βόμβα από τη Μαρία Δαμανάκη: Ναι σε κοινό θαλάσσιο πάρκο με την Τουρκία και συμφωνία για τα χωρικά ύδατα – Οι εξορύξεις δεν είναι λύση