10.11.2025 13:13

Ανδρουλάκης για Βορίζια: Να μη γίνει η τραγωδία reality show ή πολιτική αντιπαράθεση

10.11.2025 13:13
Για έναν «πληγωμένο» κρητικό λαό μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης παρουσία τοπικών φορέων του νησιού, ξεκαθάρισε ότι ζώνες ανομίας υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος που πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά και όχι με όρους reality show.

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη και να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Απέτυχαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας», τόνισε και πρόσθεσε: «Για εμάς σε ένα κανονικό ευρωπαϊκο κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας. Ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού, χωρίς εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου».

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία κατέφυγε στην πεπατημένη, που είναι η αυστηροποίηση των ποινών.

«Εδώ και μήνες, για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες για την οργάνωση και υλοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που σήμερα πληρώνει ακριβά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι -με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας- αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελλίζουν αοριστίες είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, όπου τους πρώτους 10 μήνες του 2025 είχαμε 64 περιπτώσεις πυροβολισμών σε δημοτικά σχολεία και κολλέγια, με 26 νεκρούς και 100 τραυματίες», υπογράμμισε.

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε: «Μη συγχέουν την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Ο κρητικός λαός έχει στο dna του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Πολέμησαν τους Γερμανούς και τη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία, αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος υμνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωταγωνιστών της δικτατορίας».

«Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show, μία τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας κομματικής αντιπαράθεσης για να βγάλει την ουρά της έξω η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εμείς ζούμε εδώ, ξέρουμε το πρόβλημα, μπορούμε όλοι μαζί, πέρα από κόμματα και πέρα από ιδεολογίες, να βρούμε λύσεις», υπογράμμισε για το αιματηρό επεισόδιο, σημειώνοντας την ανάγκη «να επουλώσουμε τις πληγές και να πάει ο τόπος μπροστά. Αυτό αξίζει η πατρίδα μας, αυτό αξίζει η Κρήτη με τους μεγάλους αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό αξίζει ο κρητικός λαός του 21ου αιώνα».

