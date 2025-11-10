Αποκλειστικό: Συνάντηση Γκιλφόιλ με Σαμαρά το περασμένο Σάββατο – Τα μηνύματα για τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό

Μία συνάντηση που ενδεχομένως περικλείει σοβαρά μηνύματα για τις διαθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ ως προς τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και πιθανόν να επιδράσει σε διεργασίες που συντελούνται, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του topontiki.gr σε σπίτι των βορείων προαστίων συναντήθηκαν και είχαν την ευκαιρία να τα πουν για πολλή ώρα σε εξαιρετικό κλίμα ο Αντώνης Σαμαράς και η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στη συνάντηση, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, παραβρέθηκαν και οι τέσσερις υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα για τις ενεργειακές συμφωνίες.

Το γεγονός φαίνεται να έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία.

Είναι η πρώτη κίνηση που κάνει η κυρία Γκιλφόιλ με τέτοια δυνατή συμβολική αξία: Συναντά «εκτός πρωτοκόλλου» τρόπον τινά, τον πρώην πρωθυπουργό, σε μία συγκυρία που εκείνος ετοιμάζει κόμμα με ισχυρή αναφορά στο ιδεολογικό και πολιτικό πεδίο που κινείται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμαράς στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 την Κυριακή έκανε πολλές αναφορές στον ίδιο τον κ. Τραμπ και σε μείζονα θέματα της ατζέντας του (μεταναστευτικό, ορυκτά καύσιμα, woke ατζέντα, κ.λπ.), ενώ επισήμανε σε αρκετές περιπτώσεις τη διαφορετική άποψη που είχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου.

Ανέδειξε δηλαδή τις αποκλίσεις (και τις αντιθέσεις), που είχε η ιδεολογική και πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τις πολιτικές, που πρεσβεύει ο λεγόμενος «τραμπισμός». Μάλιστα ο κ. Σαμαράς επισήμανε και το γεγονός της μεταστροφής του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την εκλογή Τραμπ, σε μείζονα θέματα όπως τα ενεργειακά (kolotoumpa) και η woke ατζέντα.

Η συνάντηση Γκιλφόιλ – Σαμαρά, ίσως επιβεβαιώνει και την συντεταγμένη προσπάθεια που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος για στήριξη στην Ευρώπη κάποιων συντηρητικών πολιτικών σχημάτων, που κινούνται πέραν των συστημικών «κεντροδεξιών» κομμάτων. Ακόμα κι αν πρόκειται για σχήματα με μικρή αυτή την ώρα εκλογική δύναμη. Πιθανόν δε, δεν είναι τυχαία η υπαινικτική υπόμνηση διά περιγραφικών σχημάτων, που έκανε ο κ. Σαμαράς ότι ο ίδιος δεν ανήκει στον τρέχοντα «συστημισμό».

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να ενισχύει αυτή η συνάντηση την άποψη ότι ως έμπιστος άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ, η κ. Γκιλφόιλ αναζητεί κατά κάποιο τρόπο πεδία συνεννόησης και επιρροής στο εγχώριο πολιτικό σύστημα. Το ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ανήκει στις κυβερνήσεις που έχουν ευθεία διασύνδεση και επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο – παρά τις προσπάθειες που κάνει τελευταία -, αλλά και καμία άλλη πολιτική δύναμη από τα υπάρχοντα κόμματα δεν είναι καταφανώς «τραμπική», ενισχύει τις διεργασίες αυτές.

