Συνέντευξη Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιον» από την κυβέρνηση, αλλά… σχολιάζουν πρώην και νυν υπουργοί

Με τη φράση «δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά» επέλεξε να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε σχετική ερώτηση που του έγινε στη διάρκεια του briefing, επιβεβαιώνοντας την απόφαση της κυβέρνησης να μην δώσει συνέχεια στα όσα είπε επί σχεδόν δύο ώρες ο πρώην πρωθυπουργός στον ΑΝΤ1.

Ήδη από χθες, οπότε και μεταδόθηκε η συνέντευξη, η «γραμμή» που είχε δοθεί από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν να αποφευχθεί οιοδήποτε σχόλιο – αν και κάποιες κυβερνητικές πηγές δεν έκρυβαν τον προβληματισμό τους για το φορμάτ της συνέντευξης – επί του περιεχομένου της, σε μια προσπάθεια να «ξεφουσκώσει» το θέμα και να μην δοθεί αφορμή για πιθανές αντεγκλήσεις.

Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι τη «γραμμή» ήδη «έσπασαν» δύο προβεβλημένα στελέχη της ΝΔ, τα οποία, ωστόσο, φάνηκαν να προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο το «μανιφέστο» του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και τη γενικότερη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρξει μια απόπειρα επαναπροσέγγισης με τον Α. Σαμαρά.

Βορίδης: «Συστατικό στοιχείο της ΝΔ» ο Σαμαράς

Συγκεκριμένα, ο Μάκης Βορίδης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό. Μου φαίνεται μια σωστή στάση δεδομένου ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι συστατικό στοιχείο της ΝΔ», ενώ σχετικά με το αν ο πρώην πρωθυπουργός έχει θέση στο κόμμα, σημείωσε με νόημα ότι «εγώ θεωρώ ότι αυτός που δεν μπορεί να βρίσκεται στη ΝΔ είναι κάποιος που έχει στρατηγική διαφοροποίηση από τη ΝΔ».

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί, ενώ σχετικά με το αν η ΝΔ έχει μετατραπεί «σε προσωπικό κόμμα του Μητσοτάκη», ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι η ΝΔ έχει μια σταθερή αναφορά σε συγκεκριμένα ιδεολογικά κείμενα που δεν μεταβάλλονται και τα οποία έχουν μεγάλη σημασία πως διαμορφώνουν κυβερνητικό πρόγραμμα.

Καραγκούνης: Δεν σχολιάζουμε

Σε αντίστοιχο «μήκος κύματος» κινήθηκε και ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM ότι «η ΝΔ και η κυβέρνηση το έχει πει ξεκάθαρα, έχει τοποθετηθεί, δεν σχολιάζει τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές και εγώ προσωπικά έχουμε πει ότι τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κώστας Καραμανλής αποτελούν δύο σημαντικά κεφάλαια της παράταξης».

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο ίδιος σημείωσε ότι «και αστοχίες υπάρχουν και αδυναμίες υπάρχουν, από εκεί και πέρα, όμως, το ότι η ΝΔ παραμένει στην πρωτοπορία, είναι κυρίαρχη δύναμη, αυτό τα λέει όλα. Υπάρχουν όμως και προκλήσεις και αδυναμίες. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, πρέπει να επαγρυπνούμε πολιτικάσε αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος να αντιμετωπίσουμε ως καθημερινότητα γιατί το 2027 στις εκλογές ο κόσμος θα μας κρίνει και εκεί θα κρίνει και όλο το πολιτικό σύστημα».

Γεωργιάδης: «Το ταγκό χρειάζεται δύο»

Διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της… επαναπροσέγγισης με τον Α. Σαμαρά φάνηκε να έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Το ταγκό χρειάζεται δύο. Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει. Η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη του τόπου υπερβαίνει πρόσωπα και υπερβαίνει ρόλους, είναι η παράταξη που κρατάει σταθερά το τιμόνι της χώρα στον δυτικό προσανατολισμό εδώ και 60 χρόνια τα υπόλοιπα είναι τελείως δευτερεύοντα», είπε ο υπουργός Υγείας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM.

Μάλιστα, ο Α. Γεωργιάδης απάντησε και στην αποστροφή του λόγου του Α. Σαμαρά, ότι η ΝΔ έχει μετατραπεί σε «γαλάζιο» σημιτικό ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «ο κ. Σαμαράς και σωστά, φεύγοντας από πρωθυπουργός της Ελλάδας πρόλαβε και διόρισε τον κ. Στουρνάρα διοικητή της ΤτΕ το οποίο είχε προηγουμένως διορίσει υπουργό των Οικονομικών του, παραμένει διοικητής της ΤτΕ μέχρι σήμερα, κράτησε την Ελλάδα από τη θέση αυτή στο ευρώ την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Στουρνάρας υπήρξε κατά το παρελθόν βασικό στέλεχός των κυβερνήσεων του Κ. Σημίτη».

Η γενική εντύπωση

Πάντως, η γενική εντύπωση που αποκόμισε η κυβέρνηση και η ΝΔ από τη χθεσινή συνέντευξη είναι ότι ο Α. Σαμαράς προχωρεί σε πλήρη ρήξη με το κόμμα και ότι πλέον είναι ζήτημα χρόνου να ανακοινώσει τον δικό του σχηματισμό. Κομματικές πηγές εμφανίζονται προβληματισμένες για την πολύ σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός για την κριτική του στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, θεωρούν ότι ο Α. Σαμαράς χθες περιέγραψε το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί – έμφαση στα εθνικά θέματα και το μεταναστευτικό, παρεμβατισμός στην οικονομία, «σκληρή» δεξιά ατζέντα στα κοινωνικά ζητήματα – εκτιμώντας ότι επιχειρεί να… πλαγιοκοπήσει, όχι μόνο τη «δεξιά» πτέρυγα των ψηφοφόρων της ΝΔ, αλλά και τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της.

Διαβάστε επίσης

Ανδρουλάκης για Βορίζια: Να μη γίνει η τραγωδία reality show ή πολιτική αντιπαράθεση

Αποκλειστικό: Συνάντηση Γκιλφόιλ με Σαμαρά το περασμένο Σάββατο – Τα μηνύματα για τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό

Αποκλειστικό: Συνάντηση Γκιλφόιλ με Σαμαρά το περασμένο Σάββατο – Τα μηνύματα για τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό