10.11.2025 11:44

Ο Γεωργιάδης «απαντάει» στον Σαμαρά: Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει

10.11.2025 11:44
georgiadis_samaras_new

Μετά τον Μάκη Βορίδη, άλλο ένα προβεβλημένο στέλεχος της ΝΔ (και της κυβέρνησης) «απαντά» στα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς στη σχεδόν δίωρη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Ο λόγος για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM σχετικά με το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στο σχηματισμό νέου κόμματος, είπε ότι «καθένας πολίτης μπορεί να κάνει κόμμα. Η δημοκρατία είναι συμμετοχικό πολίτευμα και στο τέλος όλους μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο ελληνικός λαός».

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Μ. Βορίδη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Α. Σαμαρά ως «συστατικό στοιχείο της ΝΔ», ο υπουργός Υγείας φάνηκε πιο συγκρατημένος όσον αφορά στην επαναπροσέγγιση με Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή: «Το ταγκό χρειάζεται δύο. Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει. Η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη του τόπου υπερβαίνει πρόσωπα και υπερβαίνει ρόλους, είναι η παράταξη που κρατάει σταθερά το τιμόνι της χώρα στον δυτικό προσανατολισμό εδώ και 60 χρόνια τα υπόλοιπα είναι τελείως δευτερεύοντα», είπε.

Επίσης, απάντησε αιχμηρά για την απόψη Σαμαρά ότι η ΝΔ είναι πλέον ένα γαλάζιο σημιτικό ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «ο κ. Σαμαράς και σωστά, φεύγοντας από πρωθυπουργός της Ελλάδας πρόλαβε και διόρισε τον κ. Στουρνάρα διοικητή της ΤτΕ το οποίο είχε προηγουμένως διορίσει υπουργό των Οικονομικών του, παραμένει διοικητής της ΤτΕ μέχρι σήμερα, κράτησε την Ελλάδα από τη θέση αυτή στο ευρώ την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Στουρνάρας υπήρξε κατά το παρελθόν βασικό στέλεχός των κυβερνήσεων του Κ. Σημίτη».

Άρχισαν τα… τζαρτζαρίσματα

