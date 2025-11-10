Παραμένουν «αγκάθι» τα ΕΛΤΑ

Την ώρα που το Υπερταμείο και η κυβέρνηση ετοιμάζονται για τον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ (τα οποία βέβαια θα κλείσουν, οπότε ο όρος «διάλογος» μοιάζει λίγο σόλοικος…), το θέμα κάθε άλλο παρά έχει κλείσει.

Η στήλη μαθαίνει ότι υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ, με στόχο το αμέσως επόμενο διάστημα να κατατεθεί ερώτηση προς την κυβέρνηση σχετικά με τους χειρισμούς με τα ΕΛΤΑ – και τους επικοινωνιακούς, αλλά και τους αντικειμενικούς.

Γενικά, όσοι ήλπιζαν ότι ο… κάβος αυτός ξεπεράστηκε, μάλλον θα διαψευστούν: οι βουλευτές που βρέθηκαν προ απροόπτου δεν θα αφήσουν το θέμα να περάσει αβρόχοις ποσί. Αντιθέτως, θα κάνουν το παν για να αποδοθούν ευθύνες για το μπάχαλο.

