10.11.2025 07:48

Παραμένουν «αγκάθι» τα ΕΛΤΑ

10.11.2025 07:48
elta_new_456

Την ώρα που το Υπερταμείο και η κυβέρνηση ετοιμάζονται για τον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ (τα οποία βέβαια θα κλείσουν, οπότε ο όρος «διάλογος» μοιάζει λίγο σόλοικος…), το θέμα κάθε άλλο παρά έχει κλείσει.

Η στήλη μαθαίνει ότι υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ, με στόχο το αμέσως επόμενο διάστημα να κατατεθεί ερώτηση προς την κυβέρνηση σχετικά με τους χειρισμούς με τα ΕΛΤΑ – και τους επικοινωνιακούς, αλλά και τους αντικειμενικούς.

Γενικά, όσοι ήλπιζαν ότι ο… κάβος αυτός ξεπεράστηκε, μάλλον θα διαψευστούν: οι βουλευτές που βρέθηκαν προ απροόπτου δεν θα αφήσουν το θέμα να περάσει αβρόχοις ποσί. Αντιθέτως, θα κάνουν το παν για να αποδοθούν ευθύνες για το μπάχαλο.

