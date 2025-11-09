Καταδίκη για το γκαζάκι ασφαλώς, αλλά παιδικός σταθμός στις 6 το πρωί Σαββάτου;

Προφανώς να πετά κανείς γκαζάκια εναντίον κτιρίου για να «πετύχει» οτιδήποτε μπορεί να έχει στο μυαλό του είναι και καταδικαστέο, αλλά και γελοίο – ενίοτε και επικίνδυνο. Περιττεύει οποιαδήποτε συζήτηση επ’ αυτού – καταδικαστέο και τέλος.

Και ασφαλώς δεν μπορεί να φοβίσει κανέναν αυτό που έγινε στην Παλλήνη, εκεί όπου στεγάζεται η Ομάδα Αλήθειας, ο προπαγανδιστικός βραχίονας της ΝΔ.

Από κει και μετά, αν διαβάσει κανείς την ανάρτηση της Ομάδας Αλήθειας, έχει ενδιαφέρον να συγκρατήσει δύο πράγματα:

Πρώτον, ότι το site με το όνομα Ελλάδα24 είναι της Ομάδας Αλήθειας. Άρα είναι κομματικό site – ξέρω, ιδιώτες, που πληρώνουν ιδιώτες και άλλα αυτά. Τα οποία όμως αναμφισβήτητα καταλήγουν στη σκέπη ενός κόμματος, της ΝΔ. Τα έχει πει κι ο Άδωνις Γεωργιάδης έτσι;

Δεύτερον, δεν έχασε την ευκαιρία να κινδυνολογήσει η Ομάδα Αλήθειας. «Στα 2 μέτρα, υπάρχει παιδικός σταθμός», λέει. Ναι, αλλά στις 5.45 που έσκασε το γκαζάκι δεν λειτουργεί κανένας παιδικός σταθμός. Ειδικά το Σάββατο πρωί. Η προσθήκη της επισήμανσης αυτής, μάλλον για λαϊκισμό και τρομολαγνεία έγινε. Ασφαλώς και δεν συνδέεται το καταδικαστέο γεγονός με την ύπαρξη παιδικού σταθμού.

Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της αστυνομίας να τα βρει.

