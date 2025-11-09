Πώς ο Σαμαράς «κάρφωσε» τον Μακάριο Λαζαρίδη

Ένα «καρφί» – τι καρφί, ταβανόπροκα – επιφύλαξε στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολιάζοντας τα περί «γεφυρών» με τη ΝΔ είπε ότι «ένας δικός του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη) παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζίρη: “Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του”. Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία».

Η δήλωση αυτή είχε γίνει από τον Μ. Λαζαρίδη, ο οποίος μιλώντας στο Action24 είχε πει ότι «αν ήμουν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το 1993 είχε ρίξει μια κυβέρνηση της ΝΔ, θα καθόμουν στο σπίτι μου». Ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε ότι… δεν ξεχνάει και δεν συγχωρεί.

