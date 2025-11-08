H Ντόρα, η Κοσιώνη και το ταλέντο

Τη Σία Κοσιώνη στο θεατρικό της ντεμπούτο παρακολούθησε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Δεν ήξερα ότι η νύφη μου έχει ταλέντο στην υποκριτική. Ήταν πάρα πολύ καλή! Δεν το περίμενα, συγκινήθηκα πάρα πολύ», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά το τέλος της παράστασης «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο».

Η Σία Κοσιώνη υποδύθηκε τον εαυτό της, στην παράσταση που παρουσίασε το Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού: Ενσάρκωσε μια δημοσιογράφο που διακόπτει τη ροή της πλοκής και «ανακατεύει την τράπουλα» της ιστορίας.

«Για μένα ήταν κάτι δύσκολο επειδή δεν το είχα ξανακάνει. Είχα μεγάλη ανάγκη να είναι οι δικοί μου άνθρωποι εδώ. Αυτό με έκανε να νιώσω δυνατή, έβλεπα τη μαμά μου και το γιο μου, του χαμογελούσα στο τέλος», δήλωσε από την πλευρά της η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

