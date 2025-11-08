Ακριτική… συνάντηση Ανδρουλάκη – Δούκα, βρέθηκαν σε εκδήλωση στην Ορεστιάδα

Στην Αθήνα έχει αποδειχθεί πως είναι δύσκολο, για διάφορους λόγους, να συναντηθούν. Ο ένας σε Χαριλάου Τρικούπη και Βουλή, ο άλλος στο δημαρχείο και στις γειτονιές της πόλης, βλέπετε. Επίσης δεν υπάρχει και το καλύτερο κλίμα, καθώς μία καχυποψία από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ παραμένει ακόμα, άγνωστο γιατί.

Όμως, οι Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας – περί αυτών ο λόγος – βρέθηκαν σε εκδήλωση στην… Ορεστιάδα. Έπρεπε να γίνει το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και με αφορμή αυτό μία εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην ακριτική πόλη για να συναντηθούν κατά κάποιο τρόπο στα ίδια μέρη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ιδιαίτερη στην επιτακτική ανάγκη για ειδικά κίνητρα για την περιοχή του κεντρικού και βορείου Έβρου, πέρα από τις «ασπιρίνες με τα πεντοχίλιαρα και τα εξαχίλιαρα μετεγκατάστασης», όπως είπε.

Ο δήμαρχος της Αθήνας απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό τονίζοντας πως θύμισε αυτό που έλεγε η Μελίνα Μερκούρη ότι «τα σύνορα δεν είναι ποινή, είναι τιμή» και σημείωσε πως όλοι στο ΠΑΣΟΚ κάνουν προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή που θέλει η χώρα.

Αν σας έλεγα ότι αυτή η κοινή παρουσία θα βελτιώσει το κλίμα, θα ήταν μάλλον αισιόδοξο.

Αλλά έχει σημασία να ειπωθεί πως το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε μόνο όταν πετύχαινε τη σύνθεση – α, και παρέμενε σταθερά στην αντιδεξιά πορεία του.

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης: …Veni, Vidi, Vaccinavi

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

«Θολά» μαθήματα φεμινισμού από την Ελεονώρα Μελέτη