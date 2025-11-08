Άδωνις Γεωργιάδης: …Veni, Vidi, Vaccinavi

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτογραφία της τούρτας των γενεθλίων του δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Σε αυτή απεικονίζεται ο υπουργός Υγείας με ρωμαϊκή πανοπλία, να κρατά μια γιγάντια σύριγγα και μια ασπίδα με ιατρικό σύμβολο.
«VENI · VIDI · VACCINAVI», γράφει, παραλλάσσοντας το γνωστό Veni, vidi, vici (“Ήρθα, είδα, νίκησα”) σε «Ήρθα, είδα, εμβολίασα»!
«Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλια μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», αναφέρει στη λεζάντα ο υπουργός για τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου.
Διαβάστε επίσης:
Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας
«Θολά» μαθήματα φεμινισμού από την Ελεονώρα Μελέτη
Στο Telekom Center Athens ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγώνα του Τζόκοβιτς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.