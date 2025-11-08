Άδωνις Γεωργιάδης: …Veni, Vidi, Vaccinavi

Φωτογραφία της τούρτας των γενεθλίων του δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε αυτή απεικονίζεται ο υπουργός Υγείας με ρωμαϊκή πανοπλία, να κρατά μια γιγάντια σύριγγα και μια ασπίδα με ιατρικό σύμβολο.

«VENI · VIDI · VACCINAVI», γράφει, παραλλάσσοντας το γνωστό Veni, vidi, vici (“Ήρθα, είδα, νίκησα”) σε «Ήρθα, είδα, εμβολίασα»!

«Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλια μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», αναφέρει στη λεζάντα ο υπουργός για τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου.

