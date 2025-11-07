search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο Telekom Center Athens ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγώνα του Τζόκοβιτς

mitsotakis tennis

Στο Telekom Center Athens για τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίζει τον Γερμανό, Γιάνικ Χάνφμαν, στον 199ο ημιτελικό της καριέρας του σε επίπεδο τουρνουά.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί μαζί του τον περασμένο Αύγουστο στην Τήνο, πριν ο Τζόκοβιτς εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

