Στο Telekom Center Athens ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγώνα του Τζόκοβιτς

Στο Telekom Center Athens για τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίζει τον Γερμανό, Γιάνικ Χάνφμαν, στον 199ο ημιτελικό της καριέρας του σε επίπεδο τουρνουά.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί μαζί του τον περασμένο Αύγουστο στην Τήνο, πριν ο Τζόκοβιτς εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

ΕΣΑΚΕ: Παραιτήθηκε από τη θέση του Αθλητικού Δικαστή ο Νικήτας Βελίας

Οι νίκες για ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στο Europa League και ο βαθμός της ΑΕΚ στο Conference έφεραν την Ελλάδα πιο κοντά στη 10η θέση

Europa League: Πάρτι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 4-0 την Γιούνγκ Μπόις