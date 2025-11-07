Στο Telekom Center Athens ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγώνα του Τζόκοβιτς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Telekom Center Athens για τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίζει τον Γερμανό, Γιάνικ Χάνφμαν, στον 199ο ημιτελικό της καριέρας του σε επίπεδο τουρνουά.
Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί μαζί του τον περασμένο Αύγουστο στην Τήνο, πριν ο Τζόκοβιτς εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.
