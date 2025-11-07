search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 17:39
07.11.2025 16:02

ΕΣΑΚΕ: Παραιτήθηκε από τη θέση του Αθλητικού Δικαστή ο Νικήτας Βελίας

07.11.2025 16:02
esake_0711_1920-1080_new

Ο Νικήτας Βελίας παραιτήθηκε από τη θέση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, μετά την ανακοίνωση και τις καταγγελίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Την Πέμπτη (6/11), η ερυθρόλευκη ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι ο κ. Βελίας «καταφέρεται συστηματικώς κατά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, των παικτών και των ιδιοκτητών της, ενώ παράλληλα εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ.Γιαννακόπουλου, από “επιθέσεις”».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Θλίψη και οργή προκαλεί η αποκάλυψη της πλούσιας αρθρογραφίας του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, στο διαδίκτυο.

Ο νέος Αθλητικός Δικαστής, με σειρά επώνυμων δημόσιων αναρτήσεων και σχολίων του, καταφέρεται συστηματικώς κατά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, των παικτών και των ιδιοκτητών της, ενώ παράλληλα εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ. Γιαννακόπουλου, από «επιθέσεις». Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των επίμαχων αναρτήσεων έχουν γίνει σε γνωστά οπαδικά sites (της ομάδας του Παναθηναϊκού), όπου ο Δικαστής είναι τακτικότατος επισκέπτης. 

Πρόκειται για τον Αθλητικό Δικαστή που μόλις πρόσφατα, κατόπιν καταγγελίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός, απήλλαξε τον Δ. Γιαννακόπουλο από την κατηγορία για δυσφήμηση του αθλήματος, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου κατά τη διάρκεια του αγώνα της 12.10.2025 μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την αγανάκτησή της για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αθλητικού Δικαστή στον ΕΣΑΚΕ και απαιτεί την άμεση αντικατάστασή του. 

Είναι αυτονόητο ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προσφύγει στις αρμόδιες αρχές για τη διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων της και την τιμωρία σκανδαλωδών συμπεριφορών που εκθέτουν τη Δικαιοσύνη».

