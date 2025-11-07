Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Τζόκοβιτς στα ελληνικά μετά το ματς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»

Ζει πλέον στην Ελλάδα και… γουστάρει: Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ξεσήκωσε τους Έλληνες φιλάθλους με τα ελληνικά του στο Telekom Center Athens, μετά τη νίκη του επί του Νούνο Μπόρζες στα προημιτελικά του Hellenic Championship.

Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας επικράτησε με 7-6(1), 6-4 του Νούνο Μπόρζες στα ημιτελικά του Hellenic Championship και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νόλε χαιρέτησε στα ελληνικά τον κόσμο που παρευρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens.

«Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» ήταν τα λόγια του 38χρονου, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

🇷🇸🇬🇷 «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» στα ελληνικά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και θερμο χειροκρότημα από το κοινό στο Telekom Center Athens!#hellenicchampionship #djokovic #Τζοκοβιτς



🎥 @DimitrisMytikas pic.twitter.com/nppxxhaOVW — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 6, 2025

Βγαίνοντας νικητής μετά από ένα απαιτητικό ράλι, ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε με τον κόσμο.

Novak is HYPED 😤@DjokerNole takes the opening set against Borges 7-6 🙌#HellenicChampionship pic.twitter.com/JbsCzKcbRf — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025

Την Παρασκευή (7/11/2025), ο κορυφαίος τενίστας ξαναμπαίνει στο κορτ για να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό.

