search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 01:59
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 01:00

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Τζόκοβιτς στα ελληνικά μετά το ματς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»

07.11.2025 01:00
tzokovits 6654- new

Ζει πλέον στην Ελλάδα και… γουστάρει: Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ξεσήκωσε τους Έλληνες φιλάθλους με τα ελληνικά του στο Telekom Center Athens, μετά τη νίκη του επί του Νούνο Μπόρζες στα προημιτελικά του Hellenic Championship.

Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας επικράτησε με 7-6(1), 6-4 του Νούνο Μπόρζες στα ημιτελικά του Hellenic Championship και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νόλε χαιρέτησε στα ελληνικά τον κόσμο που παρευρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens.

«Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» ήταν τα λόγια του 38χρονου, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Βγαίνοντας νικητής μετά από ένα απαιτητικό ράλι, ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε με τον κόσμο.

Την Παρασκευή (7/11/2025), ο κορυφαίος τενίστας ξαναμπαίνει στο κορτ για να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό.

Διαβάστε επίσης:

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 0-1 – LIVE ο αγώνας του Conference League

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 – LIVE ο κρίσιμος αγώνας του Europa League

Ιστιοπλοΐα: Κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο για το 2025 ο 13χρονος Νικόλαος Παππάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzokovits 6654- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Τζόκοβιτς στα ελληνικά μετά το ματς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»

karistianou_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το όνομα και η λέξη κόμμα δεν είναι συμβατά» – Τι είπε για τον Καραχάλιο

tsipras-xeilakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν είναι σαν να είμαι εγώ εσύ;» – Η στιγμή που ο Τσίπρας ακούει τον Χειλάκη να διαβάζει το βιβλίο του

paok delias
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πάρτι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 4-0 την Γιούνγκ Μπόις

kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 01:03
tzokovits 6654- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Τζόκοβιτς στα ελληνικά μετά το ματς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»

karistianou_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το όνομα και η λέξη κόμμα δεν είναι συμβατά» – Τι είπε για τον Καραχάλιο

tsipras-xeilakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν είναι σαν να είμαι εγώ εσύ;» – Η στιγμή που ο Τσίπρας ακούει τον Χειλάκη να διαβάζει το βιβλίο του

1 / 3