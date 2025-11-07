Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Τζόκοβιτς στα ελληνικά μετά το ματς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ζει πλέον στην Ελλάδα και… γουστάρει: Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ξεσήκωσε τους Έλληνες φιλάθλους με τα ελληνικά του στο Telekom Center Athens, μετά τη νίκη του επί του Νούνο Μπόρζες στα προημιτελικά του Hellenic Championship.
Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας επικράτησε με 7-6(1), 6-4 του Νούνο Μπόρζες στα ημιτελικά του Hellenic Championship και προκρίθηκε στα ημιτελικά.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νόλε χαιρέτησε στα ελληνικά τον κόσμο που παρευρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens.
«Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός» ήταν τα λόγια του 38χρονου, με το κοινό να τον χειροκροτεί.
Βγαίνοντας νικητής μετά από ένα απαιτητικό ράλι, ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε με τον κόσμο.
Την Παρασκευή (7/11/2025), ο κορυφαίος τενίστας ξαναμπαίνει στο κορτ για να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό.
