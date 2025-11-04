Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

Στο Telekom Center Athens έδωσαν το παρών αρκετοί αστέρες του αθλητισμού για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο τουρνουά λόγω του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στην μέση και ο Εμανουήλ Καραλής παρακολουθούν δίπλα δίπλα τον αγώνα του Νόλε.

Στο πλευρό του κορυφαίου Σέρβου τενίστα είναι και ο συμπατριώτης του και σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ μαζί με την σύντροφό του, αλλά και οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Μουστάφα Φαλ.

