Ο Τσιτσιπάς τέθηκε εκτός του τουρνουά στην Αθήνα λόγω τραυματισμού

Το τουρνουά τένις ATP 250 της Αθήνας (2-8 Νοεμβρίου) μπορεί να επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 30 περίπου χρόνια, αλλά ήδη έχει δεχτεί δύο ισχυρά πλήγματα.

Το σημαντικότερο ήταν ότι σήμερα, το ένα από τα δύο ονόματα που θα τραβούσε τον κόσμο στο ΟΑΚΑ, αποσύρθηκε.

Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στη μέση του και κρίθηκε ανέτοιμος για να μπει να αγωνιστεί. Μάλιστα, δε θα αγωνιστεί καθόλου για το υπόλοιπο της σεζόν και θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Τουρ στην Αυστραλία.

Αυτό θα αποτρέψει και αρκετό κόσμο να πάει στο γήπεδο, αν και ο κορυφαίος όλων, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, θα αγωνιστεί κανονικά.

Ηδη από προχθές ο Ζοάο Φονσέκα, ένας από τους πιο «καυτούς» παίκτες του Tour τους τελευταίους μήνες, έχει αποσυρθεί, όπως και οι Μένσικ και Λεχέτσκα.

Τζόκοβιτς, Χατσάνοφ και Βαβρίνκα είναι τα τρία μεγάλα ονόματα του τουρνουά, που σε κάθε περίπτωση, παρά την απουσία του Τσιτσιπά, αναμένεται να προσφέρουν σπουδαίο θέαμα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε Minion για το Halloween πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κάλεσμα στον κόσμο για το τουρνουά τένις της Αθήνας – «Καλημέρα Ελλάδα», το βίντεο του τενίστα

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση των Τεττέη και Παντελίδη έως το 2029