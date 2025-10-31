search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:17
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 13:44

Ο Τσιτσιπάς τέθηκε εκτός του τουρνουά στην Αθήνα λόγω τραυματισμού

31.10.2025 13:44
tsitsipas-new

Το τουρνουά τένις ATP 250 της Αθήνας (2-8 Νοεμβρίου) μπορεί να επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 30 περίπου χρόνια, αλλά ήδη έχει δεχτεί δύο ισχυρά πλήγματα.

Το σημαντικότερο ήταν ότι σήμερα, το ένα από τα δύο ονόματα που θα τραβούσε τον κόσμο στο ΟΑΚΑ, αποσύρθηκε.

Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στη μέση του και κρίθηκε ανέτοιμος για να μπει να αγωνιστεί. Μάλιστα, δε θα αγωνιστεί καθόλου για το υπόλοιπο της σεζόν και θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Τουρ στην Αυστραλία.

Αυτό θα αποτρέψει και αρκετό κόσμο να πάει στο γήπεδο, αν και ο κορυφαίος όλων, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, θα αγωνιστεί κανονικά.

Ηδη από προχθές ο Ζοάο Φονσέκα, ένας από τους πιο «καυτούς» παίκτες του Tour τους τελευταίους μήνες, έχει αποσυρθεί, όπως και οι Μένσικ και Λεχέτσκα.

Τζόκοβιτς, Χατσάνοφ και Βαβρίνκα είναι τα τρία μεγάλα ονόματα του τουρνουά, που σε κάθε περίπτωση, παρά την απουσία του Τσιτσιπά, αναμένεται να προσφέρουν σπουδαίο θέαμα.

