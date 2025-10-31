search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:16
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 07:57

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε Minion για το Halloween πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς

31.10.2025 07:57
antetokounmpo1-1-1200×675

Στο πνεύμα του Halloween μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος λίγο πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίστηκε ντυμένος ως minion…

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πατέρας τεσσάρων παιδιών, επέλεξε τη μπλε και κίτρινη στολή των minion, των μικροσκοπικών σκανταλιάρικων ηρώων της σειράς ταινιών «Εγώ ο Απαισιότατος», και έκανε μια μοναδική εμφάνιση με αφορμή το Halloween.

Μάλιστα,  πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σχολιάσουν πως είναι το ψηλότερο minion που έχουν δει ποτέ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν μια σχετική ανάρτηση στο instagram όπου σε αυτό παρέθεσαν και μια ατάκα που παρέπεμπε στην ταινία: «Minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι».

Διαβάστε επίσης

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κάλεσμα στον κόσμο για το τουρνουά τένις της Αθήνας – «Καλημέρα Ελλάδα», το βίντεο του τενίστα

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση των Τεττέη και Παντελίδη έως το 2029

ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές στη ΝΔ ενόψει συνεδρίου: Οι 4 φυλές και τι επιδιώκουν οι Μητσοτακικοί, Δενδιακοί, Δεξιοί και δελφίνοι

to soi sou new
MEDIA

Alpha: Σήμερα η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» – Έρχεται με 60 φρέσκα επεισόδια

androulakis_groulanos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (επιπόλαιη;) κριτική Γερουλάνου για την κηδεία Σαββόπουλου και η εξήγηση της Χαριλάου

tomcruise_anadearmas–new
LIFESTYLE

Τομ Κρουζ: Αυτός είναι ο λόγος που η Άνα ντε Άρμας έδωσε τέλος στη σχέση τους

CHRISTOYGENNIATIKO_DENTRO_
ΕΛΛΑΔΑ

Στη Θεσσαλονίκη στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο Οκτώβρη μήνα (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:16
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές στη ΝΔ ενόψει συνεδρίου: Οι 4 φυλές και τι επιδιώκουν οι Μητσοτακικοί, Δενδιακοί, Δεξιοί και δελφίνοι

to soi sou new
MEDIA

Alpha: Σήμερα η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» – Έρχεται με 60 φρέσκα επεισόδια

androulakis_groulanos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (επιπόλαιη;) κριτική Γερουλάνου για την κηδεία Σαββόπουλου και η εξήγηση της Χαριλάου

1 / 3