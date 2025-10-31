Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε Minion για το Halloween πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς

Στο πνεύμα του Halloween μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος λίγο πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίστηκε ντυμένος ως minion…

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πατέρας τεσσάρων παιδιών, επέλεξε τη μπλε και κίτρινη στολή των minion, των μικροσκοπικών σκανταλιάρικων ηρώων της σειράς ταινιών «Εγώ ο Απαισιότατος», και έκανε μια μοναδική εμφάνιση με αφορμή το Halloween.

Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σχολιάσουν πως είναι το ψηλότερο minion που έχουν δει ποτέ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν μια σχετική ανάρτηση στο instagram όπου σε αυτό παρέθεσαν και μια ατάκα που παρέπεμπε στην ταινία: «Minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι».

Διαβάστε επίσης

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κάλεσμα στον κόσμο για το τουρνουά τένις της Αθήνας – «Καλημέρα Ελλάδα», το βίντεο του τενίστα

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση των Τεττέη και Παντελίδη έως το 2029

ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;» (Video)