30.10.2025 18:24

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κάλεσμα στον κόσμο για το τουρνουά τένις της Αθήνας – «Καλημέρα Ελλάδα», το βίντεο του τενίστα

30.10.2025 18:24
Κάλεσμα στον κόσμο να πάει να παρακολουθήσει το τουρνουά ATP 250 τένις της Αθήνας έκανε ο διάσημος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, που εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στην Ελλάδα.

Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στο διάστημα 1-8/11 στο Telekom Center Athens και ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τον κατά πολλούς κορυφαίο τενίστας όλων των εποχών, κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam.

Ο Νόλε βρέθηκε στο γήπεδο και μέσω βίντεο κάλεσε τον κόσμο να το επισκεφτεί για να δει τους αγώνες.

Ξεκίνησε μάλιστα το βίντεο του λέγοντας στα ελληνικά «καλημέρα Ελλάδα» και στη συνέχεια εξήγησε ότι το τένις επιστρέφει στην Αθήνα εκθειάζοντας και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη.

«Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι είστε όσο ενθουσιασμένος είμαι εγώ και όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στην Αθήνα, που έχει ξανά ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια.

Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο δημοφιλή γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να δείτε τένις παγκόσμιας κλάσης» είπε κλείνοντας ο Νόλε.

