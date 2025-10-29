Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις – Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φέρνει το ATP Tour στην Ελλάδα

Από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου, τα φώτα του παγκόσμιου τένις στρέφονται στην Αθήνα. Το TELEKOM CENTER Athens, η εμβληματική μπασκετική έδρα του ΟΑΚΑ, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο τενιστικό κέντρο για να υποδεχθεί το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το πρώτο τουρνουά της ATP που πραγματοποιείται στην Ελλάδα ύστερα από τρεις δεκαετίες.

Πίσω από αυτή την ιστορική επιστροφή βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ, που πρόσφατα αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην ελληνική πρωτεύουσα με την οικογένειά του, μετέφερε ουσιαστικά το Serbian Open στην Αθήνα, χαρίζοντας του ένα νέο όνομα και μια νέα ταυτότητα: το Hellenic Championship. Μαζί με τον αδελφό του και διευθυντή της διοργάνωσης, Τζόρτζε Τζόκοβιτς, οραματίζεται τη μακροχρόνια καθιέρωση του τουρνουά στη χώρα μας και τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού διεθνούς ακτινοβολίας.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το τουρνουά αναμένεται να προσελκύσει κορυφαίους αθλητές, όπως οι Κάρεν Κατσάνοφ, Γιακούμπ Μένσικ, Γίρι Λεχέτσκα, Στέφανος Τσιτσιπάς και Σταν Βαβρίνκα, ενώ ο ίδιος ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, έχοντας αναρρώσει από πρόσφατο τραυματισμό. Παράλληλα, ο 18χρονος Ελβετός Henry Bernet, πρωταθλητής του Australian Open Juniors, θα αγωνιστεί στα προκριματικά με wild card, αποτελώντας μια από τις ενδιαφέρουσες παρουσίες της νέας γενιάς.

Ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς, σε δηλώσεις του έχει τονίσει ότι στόχος είναι «η Αθήνα να γίνει μόνιμος προορισμός του ATP Tour» και το Hellenic Championship να συνδεθεί με τις αξίες της φιλοξενίας, του πάθους και της αριστείας που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα. Η οικογένεια Τζόκοβιτς, όπως τόνισε, «νιώθει ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό για τη χώρα», κάτι που εξηγεί και τη στενή ελληνοσερβική συνεργασία που συνέβαλε στην οργάνωση του τουρνουά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Η μετατροπή του ΟΑΚΑ σε τενιστικό κέντρο αποτέλεσε πρόκληση. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, δημιουργήθηκαν αγωνιστικά και προπονητικά γήπεδα υψηλών προδιαγραφών, ενώ περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην προετοιμασία. Το TELEKOM CENTER Athens, με χωρητικότητα έως 20.000 θεατών, θα φιλοξενήσει πάνω από 70 κορυφαίους παίκτες, με τους αγώνες να μεταδίδονται τηλεοπτικά σε περισσότερες από 130 χώρες, αναδεικνύοντας την Αθήνα σε κομβικό σταθμό του διεθνούς ημερολογίου της ATP.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, με την υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη να τονίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό και αναδεικνύει τη χώρα ως προορισμό κορυφαίων αθλητικών γεγονότων. «Το τουρνουά αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προβολής της Ελλάδας μέσα από το άθλημα του τένις και της ποιότητας των διοργανώσεών της», σημείωσε χαρακτηριστικά, πριν από λίγες ημέρες στην συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), Θεόδωρος Γκλαβάς, έχει επισημάνει ότι «το τουρνουά αποτελεί την κορωνίδα μιας σειράς επαγγελματικών αγώνων που γίνονται φέτος στη χώρας μας και που συμπεριλαμβάνουν 30 τουρνουά ITF Futures και 7 Challengers. Ειδικότερα, βοηθά στο να προβληθεί το άθλημά μας σε ένα ευρύτερο κοινό στην πατρίδας μας, όχι μόνο δηλαδή σε αυτούς που ασχολούνται συστηματικά με το τένις, ενώ ταυτόχρονα διαφημίζει τη χώρα μας και σε διεθνές κοινό μιας και προβάλλεται σε 130 χώρες».

Η πρώτη ημέρα των αγώνων (1η Νοεμβρίου) θα έχει ελεύθερη είσοδο με ηλεκτρονική κράτηση, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων για τις υπόλοιπες ημέρες ξεκινούν από 20 ευρώ, φτάνοντας έως 720 ευρώ για τις θέσεις VIP των τελικών. Επιπλέον, στις 2 και 3 Νοεμβρίου, παιδιά 2 έως 7 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν δωρεάν, στο πλαίσιο μιας οικογενειακής εμπειρίας που φιλοδοξεί να φέρει το άθλημα πιο κοντά στη νέα γενιά.

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 δεν είναι απλώς ένα ακόμη τουρνουά στο καλεντάρι της ATP. Είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να ξαναμπεί δυναμικά στον παγκόσμιο τενιστικό χάρτη, να ενισχύσει τη θέση της στον αθλητικό τουρισμό και να δώσει νέα ώθηση στο ελληνικό τένις, με τη σφραγίδα ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών.

