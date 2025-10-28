search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 16:45
28.10.2025 13:52

Τραγωδία στην Ιταλία: Τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε 81χρονο σε αναπηρικό καροτσάκι

28.10.2025 13:52
credit: AP

O δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, χτύπησε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο σε κατοικημένη περιοχή, στη Via Bergamo στο Φενεργκό, στην επαρχία Κόμο, κοντά στο Appiano Gentile.

Παρά την παρέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης -όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport»-, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν τα κατάφερε.

Ο Μαρτίνεθ δεν τραυματίστηκε, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ
 
 Ως ένδειξη πένθους, η Ίντερ αποφάσισε να ακυρώσει τη συνέντευξη Τύπου του Κίβου που είχε προγραμματιστεί για τις 15:00 (ώρα Ελλάδας).

