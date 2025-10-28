search
28.10.2025 13:12

Στο πλευρό του Βινίσιους ο Κρόος: «Μπορείς πάντα να κρίνεις απέξω» – Το μήνυμα στους οπαδούς της Ρεάλ

Ο Τόνι Κρόος υπερασπίζεται τον Βινίσιους, για την αντίδρασή του μετά την αντικατάστασή του από τον Τσάμπι Αλόνσο στο «El Clasico».

«Όταν έχεις μια εξαιρετική απόδοση, ειδικά σε ένα παιχνίδι σαν αυτό, δεν είσαι χαρούμενος. Ούτε εγώ μου άρεσε ποτέ να με αντικαθιστούν. Αλλά για να είμαι δίκαιος, δεν έχω πάει ποτέ κατευθείαν στα αποδυτήρια μετά», είπε ο Τόνι Κρόος σε podcast του σχετικά με τη στάση του Βινίσιους απέναντι στην αλλαγή.

«Μπορείς πάντα να κρίνεις απ’ έξω, αλλά μου αρέσει να έχω κατά νου ότι, στην πραγματικότητα, κανείς, εκτός από αυτούς που είναι εκεί, σε ένα Clásico μπροστά σε 80.000 θεατές με το σκορ 2-1, δεν ξέρει ότι θέλεις οτιδήποτε άλλο παρά να φύγεις. Κανείς που τον κρίνει στο τέλος δεν μπορεί να φανταστεί αυτό το συναίσθημα. Ή συχνά. Οι περισσότεροι από αυτούς που το κρίνουν απλά δεν μπορούν να μπουν στη θέση του», πρόσθεσε.

Το μήνυμα στον Βινίσιους και στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης

Αλλά ο Κρόος, έστειλε μήνυμα στον Βινίσιους. «Όταν είναι ήρεμος και έχει κάποια απόσταση, πιθανότατα θα σκεφτεί: “Λοιπόν, μπορώ να κρατήσω τον θυμό μου για τον εαυτό μου για λίγο ακόμα”. Μπορώ να το καταλάβω, αλλά όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, δεν φαίνεται ιδανικό. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω ότι είναι μια εξαιρετική συναισθηματική κατάσταση όταν βρίσκεσαι εκεί κάτω σε ένα τέτοιο παιχνίδι», είπε.

Και κατέληξε με ένα μήνυμα προς τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης: «Το έχω περάσει πολλές φορές, οπότε δεν χρειάζεται πάντα να παίρνεις τα πάντα τόσο σοβαρά. Ούτε οι προπονητές το κάνουν συνήθως αυτό. Ειδικά όσοι ήταν πρώην παίκτες».

