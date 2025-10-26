Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

Σε μία… καυτή ατμόσφαιρα στο Μπερναμπέου, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε δίκαια το πρώτο clasico της σεζόν καθώς επικράτησε με 2-1 της Μπαρτσελόνα.

Με αυτή τη νίκη ξέφυγε στο +5 στη βαθμολογία έπειτα από 10 αγωνιστικές. Το παιχνίδι τελείωσε με σύρραξη μεταξύ των δύο ομάδων στον πάγκο.

Το ματς ήταν συναρπαστικό με την Ρεάλ να έχει τον έλεγχο του ματς και να πιέζει την άμυνα των πρωταθλητών Ισπανίας. Στο 22′ άνοιξε μάλιστα το σκορ με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει από θέση τετ-α-τετ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ βγήκε στην πλάτη του Κουρμπασί και, αφού τροφοδοτήθηκε από μεταβίβαση του Μπέλιγχαμ, έκανε το 1-0.

Στη συνέχεια η ομάδα της Βαρκελόνης κατάφερε να ισορροπήσει κάπως το ντέρμπι και στο 38ο λεπτό βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Ενα λάθος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αρκετό, ώστε να ισοφαρίσει η Μπαρτσελόνα, με τον Φερμίν Λόπεθ να βρίσκει δίχτυα, εκτελώντας με τη μία μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Ράσφορντ.

Οι «μπλάνκος» όμως ανέλαβαν ξανά την επιθετική πρωτοβουλία και στο 43ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επανέφερε την Ρεάλ σε θέση οδηγού, με τον Μιλιτάο να παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και τον Άγγλο σταρ να σπρώχνει απλά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Στο 53′ έγινε μια από τις καθοριστικές στιγμές του ματς με την τρομερή απόκρουση του Σέζνι στο πέναλτι του Μπαπέ, ο οποίος επέλεξε να στείλει την μπάλα στην πάνω αριστερή πλευρά της εστίας, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το 3-1, βλέποντας τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, να απλώνει το χέρι στου και να πραγματοποιεί μία σπουδαία επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βινίσιους έδωσε τη θέση του στον Ροντρίγκο στο 72ο λεπτό του αγώνα, με τον Βραζιλιάνο σταρ να αποχωρεί με φωνές και να κατευθύνεται στα αποδυτήρια, έχοντας ως «στόχο» τον προπονητή του Τσάβι Αλόνσο. Στις καθυστερήσεις ο Πέδρι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

