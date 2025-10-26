Κολύμβηση: Τρία παγκόσμια ρεκόρ στο Τορόντο – Κος, Ντάγκλας και Κορμπό «έσπασαν» τα χρονόμετρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρία παγκόσμια ρεκόρ καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου κολύμβησης σε μικρή πισίνα του Τορόντο.
Η αμερικανίδα Κέϊτ Ντάγκλας έγινε η πρώτη γυναίκα που σημείωσε επίδοση κάτω από 50 δευτερόλεπτα (49.43) στα 100 μέτρα ελεύθερο, ο ολλανδός Κασπάρ Κορμπό «έσπασε το φράγμα» των δύο λεπτών (σ.σ. 1:59.52 δευτερόλεπτα) στα 200 μέτρα πρόσθιο και ο ούγγρος, Ούμπερτ Κος κάλυψε την απόσταση σε 48.16 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα ύπτιο.
