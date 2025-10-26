search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:22
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

26.10.2025 12:35

Κολύμβηση: Τρία παγκόσμια ρεκόρ στο Τορόντο – Κος, Ντάγκλας και Κορμπό «έσπασαν» τα χρονόμετρα

26.10.2025 12:35
kos

Τρία παγκόσμια ρεκόρ καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου κολύμβησης σε μικρή πισίνα του Τορόντο.
    
Η αμερικανίδα Κέϊτ Ντάγκλας έγινε η πρώτη γυναίκα που σημείωσε επίδοση κάτω από 50 δευτερόλεπτα (49.43) στα 100 μέτρα ελεύθερο, ο ολλανδός Κασπάρ Κορμπό «έσπασε το φράγμα» των δύο λεπτών (σ.σ. 1:59.52 δευτερόλεπτα) στα 200 μέτρα πρόσθιο και ο ούγγρος, Ούμπερτ Κος κάλυψε την απόσταση σε 48.16 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα ύπτιο.

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

