Κολύμβηση: Τρία παγκόσμια ρεκόρ στο Τορόντο – Κος, Ντάγκλας και Κορμπό «έσπασαν» τα χρονόμετρα

Τρία παγκόσμια ρεκόρ καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου κολύμβησης σε μικρή πισίνα του Τορόντο.



Η αμερικανίδα Κέϊτ Ντάγκλας έγινε η πρώτη γυναίκα που σημείωσε επίδοση κάτω από 50 δευτερόλεπτα (49.43) στα 100 μέτρα ελεύθερο, ο ολλανδός Κασπάρ Κορμπό «έσπασε το φράγμα» των δύο λεπτών (σ.σ. 1:59.52 δευτερόλεπτα) στα 200 μέτρα πρόσθιο και ο ούγγρος, Ούμπερτ Κος κάλυψε την απόσταση σε 48.16 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα ύπτιο.

Διαβάστε επίσης:

950 φορές… Κριστιάνο Ρονάλντο! Συνεχίζει ακάθεκτος για το απόλυτο milestone

Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για Ολυμπιακό και ΑΕΚ

Formula 1: Η εμφατική pole του Norris στο Μεξικό και η καταστροφή του Piastri