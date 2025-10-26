search
26.10.2025 10:51

Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για Ολυμπιακό και ΑΕΚ

Λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται αντιμέτωποι στο Φάληρο, στο σπουδαιότερο παιχνίδι για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Εντός έδρας υποχρεώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Έξι γκολ δέχθηκε ο Ολυμπιακός στο «Μονζουίκ» από την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, έξι γκολ πέτυχε η ΑΕΚ επί της Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Καμία σύγκριση δεν τίθεται, φυσικά, για τη δυναμικότητα Ισπανών και Σκοτσέζων, ωστόσο τα αποτελέσματα ίσως έχουν επιπτώσεις στην ψυχολογία «ερυθρόλευκων» και «κιτρινόμαυρων», που τίθενται αντιμέτωποι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, θέλουν να δώσουν απαντήσεις μετά τις ήττες που γνωρίσαν εσχάτως οι ομάδες τους από τον ΠΑΟΚ, με συνέπεια να πέσουν από την κορυφή.

Εκεί όπου βρίσκονται πια οι «ασπρόμαυροι». Το 2-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, το 2-0 επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και το 4-3 επί της Λιλ στη Γαλλία, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, είναι αδιάσειστες αποδείξεις για το… limit up που έχει πιάσει η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Η οποία υποδέχεται τον αξιόμαχο Βόλο, που φιγουράρει στην τέταρτη θέση. Ο άλλος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Europa League, ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε στο Ρότερνταμ, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Φέγενορντ. Τώρα, στην ανατολή της θητείας του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, που ακόμη αγνοεί το «τρίποντο», αφού και στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν απέτυχε να κερδίσει (2-2 με την Κηφισιά).

Ισόβαθμοι είναι Λεβαδειακός και Άρης που κοντράρονται στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί συνιστούν την ομάδα-έκπληξη μέχρι στιγμής, ειδικά με τις επιθετικές τους αρετές -έχουν με 18 γκολ την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τα τρία ματς δίχως νίκη (δύο ισοπαλίες, μία ήττα) και επιστρέφουν σε ένα γήπεδο όπου πέρυσι έχασαν οριστικά τις ελπίδες τους για είσοδο στην πρώτη τετράδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2
ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3
Λεβαδειακός – Άρης 26/10
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 26/10
ΠΑΟΚ – Βόλος 26/10
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 26/10

