Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 1-0: Live o αγώνας του Champions League

Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα συγκρούονται στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) οι Καταλανοί στοχεύουν στη δεύτερη νίκη στην εφετινή διοργάνωση, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το πρώτο τρίποντο μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα και την ήττα (0-2) στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.
Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του σκορ:
7′ 1-0. Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ με τον Φερμίν Λόπεθ
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Μπαλντέ, Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ, Κασαδό, Πέδρι, Φερνάντες, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ.
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.
Στον πάγκο της Μπαρτσελόνα οι: Κοχέν, Αλέρ, Αραούχο, Τόρες, Μαρτίν, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Τορέντς, Μπάρτζι, Φερνάντες Τ., Ερνάντες, Εσπάρτ.
