search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 20:02
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 19:27

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 1-0: Live o αγώνας του Champions League

21.10.2025 19:27
podense olympiakos – new

Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα συγκρούονται στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν (1-2) οι Καταλανοί στοχεύουν στη δεύτερη νίκη στην εφετινή διοργάνωση, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν το πρώτο τρίποντο μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα και την ήττα (0-2) στο Λονδίνο από την Άρσεναλ.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του σκορ:

7′ 1-0. Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ με τον Φερμίν Λόπεθ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Μπαλντέ, Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ, Κασαδό, Πέδρι, Φερνάντες, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ.

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.

Στον πάγκο της Μπαρτσελόνα οι: Κοχέν, Αλέρ, Αραούχο, Τόρες, Μαρτίν, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Τορέντς, Μπάρτζι, Φερνάντες Τ., Ερνάντες, Εσπάρτ.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Καταγγελία της Ατλέτικο στην UEFA για το «κρύο ντους» στο Emirates

ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»

Super League: Πέρασε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στο ντέρμπι δικεφάλων, 2η η ΑΕΚ μαζί με Ολυμπιακό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά, «εξαφανίζουν» ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή και Βελόπουλο

gioufre epstein 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Καταπέλτης η συγγραφέας του βιβλίου της Τζιουφρέ – «Ιπτάμενα μέσα trafficking τα τζετ του» – Τι είπε για τον πρίγκιπα Άντριου

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: «Λαγός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση Δένδια

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη και Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «τρικυμία εν κρανίω» και οι «υποκριτές και φαρισαίοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 20:01
ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά, «εξαφανίζουν» ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή και Βελόπουλο

gioufre epstein 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Καταπέλτης η συγγραφέας του βιβλίου της Τζιουφρέ – «Ιπτάμενα μέσα trafficking τα τζετ του» – Τι είπε για τον πρίγκιπα Άντριου

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: «Λαγός» ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση Δένδια

1 / 3