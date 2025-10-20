search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 00:40
20.10.2025 00:06

ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»

20.10.2025 00:06
palaistini simaia opap arena – new

Η ΕΠΟ κατήγγειλε προπηλακισμό στον Στεφάν Λανουά πριν το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής και μετά τη λήξη του αγώνα, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ πήρε θέση για όσα αναφέρει η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκαθαρίζει πως «δεν υπήρξε κανένας προπηλακισμός» και πως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής «επέλεξε μόνος του να αποχωρήσει από τη Νέα Φιλαδέλφεια».

Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.

Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη.

Δεν υπήρξε προπηλακισμό. Υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό απο το κάτω διάζωμα.

Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο.

