ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Κέρδισε κατά κράτος και πάτησε κορυφή!

Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του επί του Ολυμπιακού, κατάφερε να «δραπετεύσει» με σπουδαίο διπλό από την Opap Arena, επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-0 και πέρασε μόνος πρώτος στη κορυφή της Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Ένωσης παραμένει η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα (5-2-0) και μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ (από 16β.) και στο -7 τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο).

Πέρα για πέρα δίκαιη η επικράτηση των «ασπρόμαυρων», που «τιμώρησαν» τα παιδιαριώδη λάθη των αμυντικών της ΑΕΚ και δη του Μουκουντί, ο οποίος πρόσφερε «δώρο» το δεύτερο γκολ στον Κωνσταντέλια στο 48′ (είχε ανοίξει το σκορ ο Μπάμπα στο 45΄), ενώ στο 86′ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Ντεσπόντοφ (τελευταίος παίκτης). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τις στιγμές της στο πρώτο μέρος, αλλά «πλήρωσε» τα ατομικά λάθη των ποδοσφαιριστών της γνωρίζοντας την πρώτη εφετινή της ήττα.

Το ντέρμπι «δικεφάλων» στην OPAP Arena ξεκίνησε με μία μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Το τελείωμα του Γιακουμάκη, όμως, μετά το κλέψιμο του Ζίβκοβιτς δεν ήταν καλό κι ο Στρακόσα απέκρουσε στη γωνία του.

Στο 19′ ο Τσιφτσής έδιωξε δύσκολα μετά την κεφαλιά του Βίντα, ενώ στο 33′ η ΑΕΚ «άγγιξε» το γκολ με τη διπλή χαμένη ευκαιρία του Κοϊτά. Το πλασέ του Μαυριτανού εξτρέμ βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσιφτσή, η μπάλα γύρισε ξανά προς το μέρος του και το νέο σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχο.

Ακολούθησε στο 34′ μία καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ πάλι από κλέψιμο του Ζίβκοβιτς στον Μάριν, αλλά η επιλογή του Γιακουμάκη έξω από την περιοχή δεν ήταν σωστή, καθώς δεν είδε στ’ αριστερά του τον εντελώς αμαρκάριστο Κωνσταντέλια!

Η κορυφαία ευκαιρία του αγώνα χάθηκε για την Ένωση στο 36′. Από κόρνερ του Μάριν ο Γκρούγιτς με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή και στη συνέχεια απομάκρυναν οι αμυντικοί. Τελικά, η ομάδα που άνοιξε το σκορ ήταν ο ΠΑΟΚ. Η σέντρα ακριβείας του Ζίβκοβιτς στο 45′ βρήκε τον Μπάμπα Ράχμαν εντελώς αμαρκάριστο στην «καρδιά» της μικρής περιοχής κι ο αριστερός μπακ του «δικεφάλου» με κεφαλιά «έγραψε» το 1-0.

Τις βάσεις για τη νίκη έβαλε η ομάδα του Λουτσέσκου με το… καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Μουκουντί κι αφού πέρασε και τον Στρακόσα σε άδεια εστία «έγραψε» το 2-0.

Βλέποντας την ομάδα του να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και μη έχοντας άλλη επιλογή μετά το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς τα έπαιξε όλα για όλα κάνοντας 4 αλλαγές πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα και παίζοντας πια με δύο επιθετικούς (Πιερό και Γιόβιτς στο 4-4-2 του Σέρβου).

Οι Θεσσαλονικείς, όμως, δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να τους απειλήσουν σε καμία στιγμή του αγώνα στην επανάληψη και το φινάλε βρήκε τους οπαδούς της ΑΕΚ ν’ αποδοκιμάζουν και τους παίκτες και τον πάγκο του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν το εμφατικό «διπλό».

Διαιτητής: Στέγκεμαν (Γερμανία)

Κίτρινες: Βίντα, Πινέδα

Κόκκινες: 86′ Μουκουντί

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πήλιος, Μάριν (57′ Ελίασον), Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Ζοάο Μάριο (56′ Πιερό), Κουτέσα (56′ Πινέδα), Κοϊτά (57′ Μάνταλος), Γιόβιτς

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (71′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (71′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: «Καθάρισε» εύκολα με κορυφαίο τον Σορτς

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ματσάρα με ανατροπές και σούπερ Τετέι