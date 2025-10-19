search
19.10.2025 21:36

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

19.10.2025 21:36
arisPao

Άρης και Παναθηναϊκός ήθελαν νίκη και μόνο νίκη στο μεταξύ τους παιχνίδι αλλά εν τέλει έφυγαν και οι δυο δυσαρεστημένοι από το γήπεδο μετά το τελικό 1-1 για την 6η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη προηγήθηκε μόλις στο 3′ με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Οι αλλαγές του Μανόλο Χιμένεθ και το λάθος του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι έφεραν τελικά το 1-1 με τον Τάσο Δώνη στο 75′, σε μια παράξενη φάση.

Ιδανικότερο ξεκίνημα δε θα μπορούσε να φανταστεί ο Παναθηναϊκός. Από λάθος πάσα του Μιγκουέλ Αλφαρέλα στη μεσαία γραμμή, η μπάλα έφτασε στον Νταβίντε Καλάμπρια που έκανε την κάθετη για τον Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός κινήθηκε στο όριο στην πλάτη της άμυνας του Άρη και με διαγώνιο πλασέ νίκησε τον εξερχόμενο Σωκράτη Διούδη για το 0-1, μόλις στο 3ο λεπτό.

Ο Σφιντέρσκι απείλησε με το κεφάλι και στο 17′, μετά τη σέντρα του Τετέ, με τις δύο ομάδες να επιδίδονται σε ρεσιτάλ λαθών και μονομαχιών. Δέκα λεπτά αργότερα, καλός συνδυασμός των γηπεδούχων κατέληξε σε αδύναμο σουτ με το αριστερό του Νοά Φατινγκά, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει εύκολα στη γωνία του. Το ίδιο έκανε κι ο Διούδης στο φαλτσαριστό πλασέ του Τετέ στο 38′. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ντραγκόφσκι πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση στην αριστερή γωνία του σε κοντινό πλασέ του Τίνο Καντεβέρε, που ίσως, όμως, να ήταν σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ευελπιστώντας σε βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του. Ωστόσο, οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν πιο δραστήριοι στα πρώτα λεπτά, με τους Σφιντέρσκι (47′), Άνταμ Τσέριν (48′) και Ανάς Ζαρουρί (49′) να… ενοχλούν τον Διούδη. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, με το σουτ του Πιόνε Σίστο (59′) από πλεονεκτική θέση να κοντράρει κι εκείνο του Λίντσεϊ Ρόουζ (62′) να φεύγει πάνω από τα δοκάρια.

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε στις αντεπιθέσεις δεύτερο γκολ, όμως ο Άρης ήταν αυτός που έφτασε τελικά στην ισοφάριση. Γκολ στο οποίο φέρει ευθύνη ο Ντραγκόφσκι, που δεν μπόρεσε να βάλει σωστά τα χέρια του στο σουτ του Δώνη, μετά τη σέντρα του Γιαννιώτα -αμφότεροι είχαν περάσει ως αλλαγή. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τετέ σπατάλησε σπουδαία ευκαιρία, με τον Διούδη να απομακρύνει το πλασέ του αφύλακτου Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Το 1-1 έμεινε ως το τέλος κι έτσι ο Άρης έμεινε χωρίς νίκη για τρίτο σερί ματς, ανεβαίνοντας στους 11 βαθμούς μαζί με τον πέμπτο Λεβαδειακό. Μια θέση και δύο βαθμούς πιο κάτω, αλλά με παιχνίδι λιγότερο, είναι ο Παναθηναϊκός, που στρέφει την προσοχή του στο ματς της Πέμπτης με τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Μορόν – Κυριακόπουλος, Τετέ.

Συνθέσεις:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (79′ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46′ Σούντμπεργκ), Ρόουζ, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Γένσεν, Καντεβέρε (46′ Μορόν), Αλφαρέλα (46′ Δώνης), Σίστο (68′ Γιαννιώτας).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (82′ Σιώπης), Τουμπά, Ζαρουρί (82′ Τζούρισιτς), Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν (90′ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (70′ Γερεμέγεφ), Κυριακόπουλος (70′ Μλαντένοβιτς).

