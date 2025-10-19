search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 19:01
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 17:22

ΣΕΦ: Άπλωσαν μουσαμάδες για να προστατέψουν το παρκέ από τη βροχή (Videο)

19.10.2025 17:22
sef_parke1

Στο ΣΕΦ, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός – Πανιώνιος, στρώθηκε μουσαμάς στο παρκέ, προκειμένου να προστατευτεί από τη βροχή.

Η Κυριακή είναι ημέρα βροχερή στην Αθήνα, κάτι που ανάγκασε τους ανθρώπους του ΣΕΦ, μετά το τέλος του Ολυμπιακός – Πανιώνιος, να κάνουν ενέργειες προκειμένου να προστατέψουν το παρκέ του σταδίου.

Με την οροφή να χρειάζεται ακόμη αλλαγή και να «μπάζει» νερά σε κάθε βροχόπτωση, οι άνθρωποι του ΣΕΦ άπλωσαν έναν μουσαμά στο παρκέ, προκειμένου να προστατέψουν το ξύλο, ώστε να μην φουσκώσει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Το πρόβλημα της οροφής του ΣΕΦ παραμένει άλλωστε, με τον Ολυμπιακό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει πάρει ακόμη το στάδιο στα χέρια του, να μην μπορεί μεσούσης της σεζόν να κάνει κάτι προκειμένου το εν λόγω πρόβλημα να λυθεί. Έτσι, η βροχόπτωση σηματοδοτεί και κινήσεις όπως η τοποθέτηση μουσαμά, προκειμένου να μην γίνει μεγαλύτερη ζημιά στο κλειστό του Φαλήρου.

Ο Ολυμπιακός περιμένει να υπογραφεί η σύμβαση προκειμένου να πάρει το γήπεδο και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωσή του, με την διαδικασία πάντως να καθυστερεί, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος κάποιος λόγος.

Πηγή: Gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης:

Λευτέρης Πετρούνιας: Εύκολη πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Ενόργανης και φουλ για μετάλλιο (Video)

Super League: Στο αυτόφωρο, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ατρόμητου

Super League: Ντέρμπι «δικεφάλων» στην OPAP Arena – Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους

gaza 556- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής

1w19-174859asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ματσάρα με ανατροπές και σούπερ Τετέι

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 19:01
houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους

gaza 556- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής

1 / 3