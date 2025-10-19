Λευτέρης Πετρούνιας: Εύκολη πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Ενόργανης και φουλ για μετάλλιο (Video)

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυμναστικής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο «άρχοντας των κρίκων» συμμετέχει για 9η φορά στον συγκερκιμένο θεσμό κι έδειξε πως βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Με την πρόκριση αυτή θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο.

Ο προκριματικός γύρος διεξάγεται σε υποομάδες με γκρουπ χωρών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη από τις οκτώ υποομάδες που υπάρχουν συνολικά. Οι έξι πρώτες υποομάδες θα δώσουν τη μάχη τους την Κυριακή 19/10 οπότε μετά το τέλος της ημέρας θα υπάρχει μία καλύτερη εκτίμηση για την υπόθεση «τελικός», ενώ οι δύο τελευταίες υποομάδες έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 20/10.

