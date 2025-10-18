Παναιτωλικός-ΟΦΗ 4-2: Ανατροπή και εμφατική νίκη για τους Αγρινιώτες

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η… εποχή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλικού. Στο ντεμπούτο του στον πάγκο ο Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να κάνει την ανατροπή απέναντι στον ΟΦΗ και να πανηγυρίζει στο «σπίτι» της τη δεύτερη εφετινή της νίκη με το εμφατικό 4-2.

Και τα έξι γκολ της αναμέτρησης της 7ης αγωνιστικής της Super league μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νέιρα στο 50′ έβαλε μπροστά τους Κρητικούς, στο 53′ ο Μίχαλακ ισοφάρισε για να ξαναδώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους ο Λαμπρόπουλος στο 56ο λεπτό.

Η αποβολή του Ανδρούτσου, όμως, στο 64′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποδείχθηκε ευεργετική για τους Αγρινιώτες που «απάντησαν» με άλλα τρία γκολ: Στο 68′ ο Νκολολό με πέναλτι έφερε το ματς στα ίσια, στο 75′ ο Εστεμπάν Ντιέγκο οδήγησε στην ολική ανατροπή του σκηνικού, για να έρθει στο 80′ και πάλι ο Νκολολό με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» (4-2).

Η αποβολή του Στάγιτς στο 80′ έφερε αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους…

Διαιτητής: Κατοίκος

Κίτρινες: Εστεμπάν Ντιέγκο, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Μαυρίας – Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους

Κόκκινες: 83′ Στάγιτς – 64′ Ανδρούτσος (δεύτερη κίτρινη)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (81′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Πέρεζ, Μάτσαν (81′ Νικολάου), Ενκολόλο (90’+2′ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46′ Τσούρα).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης (78′ Λέουις), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Μαρινάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (87′ Ρακόνιατς), Νέιρα (58′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (78′ Σενγκέλια), Σαλσέδο.

