Παναιτωλικός-ΟΦΗ 4-2: Ανατροπή και εμφατική νίκη για τους Αγρινιώτες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η… εποχή του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλικού. Στο ντεμπούτο του στον πάγκο ο Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να κάνει την ανατροπή απέναντι στον ΟΦΗ και να πανηγυρίζει στο «σπίτι» της τη δεύτερη εφετινή της νίκη με το εμφατικό 4-2.
Και τα έξι γκολ της αναμέτρησης της 7ης αγωνιστικής της Super league μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νέιρα στο 50′ έβαλε μπροστά τους Κρητικούς, στο 53′ ο Μίχαλακ ισοφάρισε για να ξαναδώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους ο Λαμπρόπουλος στο 56ο λεπτό.
Η αποβολή του Ανδρούτσου, όμως, στο 64′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποδείχθηκε ευεργετική για τους Αγρινιώτες που «απάντησαν» με άλλα τρία γκολ: Στο 68′ ο Νκολολό με πέναλτι έφερε το ματς στα ίσια, στο 75′ ο Εστεμπάν Ντιέγκο οδήγησε στην ολική ανατροπή του σκηνικού, για να έρθει στο 80′ και πάλι ο Νκολολό με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» (4-2).
Η αποβολή του Στάγιτς στο 80′ έφερε αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους…
Διαιτητής: Κατοίκος
Κίτρινες: Εστεμπάν Ντιέγκο, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Μαυρίας – Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους
Κόκκινες: 83′ Στάγιτς – 64′ Ανδρούτσος (δεύτερη κίτρινη)
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (81′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Πέρεζ, Μάτσαν (81′ Νικολάου), Ενκολόλο (90’+2′ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46′ Τσούρα).
ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Χατζηθεοδωρίδης (78′ Λέουις), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Μαρινάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (87′ Ρακόνιατς), Νέιρα (58′ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (78′ Σενγκέλια), Σαλσέδο.
Διαβάστε επίσης:
Ατρόμητος-Λεβαδειακός 2-2: Ισόπαλη ματσάρα στο Περιστέρι
ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2: Το καθάρισε από… τα αποδυτήρια ο Ελ Κααμπί
Super League: «Για τυπικούς λόγους η σύλληψη του προέδρου μας», λέει ο Ατρόμητος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.