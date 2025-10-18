search
18.10.2025 18:57

Super League: «Για τυπικούς λόγους η σύλληψη του προέδρου μας», λέει ο Ατρόμητος

18.10.2025 18:57
atromitos_palaistini_main

Η ΠΑΕ Ατρόμητος με ανακοίνωσή της πήρε θέση για το θέμα της σύλληψης του Βασίλη Μπέτση. Οι Περιστεριώτες τονίζουν πως στηρίζουν τον πρόεδρό τους, ενώ ξεκαθαρίζεται πως η σύλληψη έχει γίνει για τυπικούς λόγους. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως τα ευρήματα δεν ήταν εντός Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου, αλλά εκτός αυτού, άρα δεν ήταν ευθύνη της ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος σχετικά με τον Βασίλη Μπέτση.

Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».

