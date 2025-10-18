search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

18.10.2025 09:56

Formula 1: Ο Φερστάπεν «πέταξε» στη sprint pole στο Τέξας

18.10.2025 09:56
max_verstappen

Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στη «μάχη» με τις δύο McLaren και κατέκτησε την pole position για τον αγώνα σπριντ του γκραν πρι των Ηνωμένων Πολιτειών που θα διεξαχθεί στο Όστιν του Τέξας.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull έκανε έναν ταχύτατο γύρο στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίτου και τελευταίου μέρους των δοκιμαστικών του σπριντ (SQ3) και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον σημερινό (18/10, 20:00 ώρα Ελλάδας) αγώνα της Formula 1.

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη διάρκεια των δοκιμαστικών του σπριντ, καθώς είχε πάρει την πρώτη θέση στο SQ1 και στο SQ2 και φαινόταν ότι θα καταφέρει να κάνει το ίδιο και στο SQ3. Όμως, ο Φερστάπεν σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και με επίδοση 1:32.143 άφησε 71 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον Βρετανό οδηγό της McLaren.

Από την πλευρά του, ο Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren κατετάγη τρίτος, μένοντας σχεδόν τέσσερα δέκατα πίσω από τον Φερστάπεν, ενώ ο πολύπειρος Νίκο Χούλκενμπεργκ με Sauber κατάφερε να πλασαριστεί στην τέταρτη θέση.

Ακολούθησε στην πέμπτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ, λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του στη Mercedes για το 2026, ενώ την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin), Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Williams), Λιούις Χάμιλτον (Ferrari), Άλεξ Άλμπον (Williams) και Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari).

