17.10.2025 15:42

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

17.10.2025 15:42
Τα σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί κάμερες που καταγράφουν την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων, πρέπει δια νόμου να γνωστοποιούνται στους οδηγούς με συγκεκριμένες ενημερωτικές πινακίδες, πριν φτάσουν σε αυτές.

Η απλή λογική λοιπόν, λέει ότι κάλλιστα ένα όχημα μπορεί να κόψει ταχύτητα όταν ο οδηγός του δει τις σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες και στη συνέχεια, αφού περάσει από το σημείο που είναι τοποθετημένη η κάμερα να… «βαρύνει» και πάλι το πόδι του στο γκάζι.

Σε χρονομετρούν αλλά… δεν κερδίζει ο πιο γρήγορος

Στις σύγχρονες εκδοχές τους όμως, τα εποπτικά μέσα, είναι πιο εξελιγμένα, χωρίς απαραίτητα αυτό να αφορά τη τεχνολογία τους. Ο τρόπος είναι πολύς απλός: σε ένα σημείο Α του δρόμου έχει τοποθετηθεί μια κάμερα που καταγράφει απλά το πέρασμα ενός οχήματος και σε ένα σημείο Β, μια άλλη, που κάνει ακριβώς το ίδιο.

Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει λοιπόν σε μια βάση δεδομένων η ώρα που πέρασε ένα όχημα από το σημείο Α και ο χρόνος που χρειάστηκε για να φτάσει στο σημείο Β. Δεδομένου του ότι η απόσταση μεταξύ των δύο καμερών είναι σταθερή, υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο χρόνου που χρειάζεται για να καλυφθεί αυτή η απόσταση, αν και εφ όσων το όχημα κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας.

Αν ο χρόνος είναι μικρότερος από αυτό το όριο, τότε προφανώς έχει γίνει υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και ο οδηγός του οχήματος κινδυνεύει με κλήση. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ήδη σε χώρες του εξωτερικού και –προς το παρόν πιλοτικά- σε ένα σημείο στην Ελλάδα.

Ο λόγος για την σήραγγα των Τεμπών, όπου από τον Αύγουστο του 2024 έχει τοποθετηθεί ζεύγος καμερών για αυτό τον λόγο. Αν και το σύστημα είναι ενεργό και καταγράφει στοιχεία, προς το παρόν βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο συγκεντρώνοντας δεδομένα για την συμπεριφορά των οδηγών, χωρίς να επιδίδονται κλήσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

70% των οδηγών κινούνται πάνω από το όριο των 80 km/h.
30% κινούνται με έως 100 km/h.
50% κινούνται μεταξύ 101–120 km/h.
20% ξεπερνούν τα 120 km/h.Ο γενικός μέσος όρος μέσα στη σήραγγα είναι 108 km/h. Στη αριστερή λωρίδα ο μέσος όρος ξεπερνά τα 125 km/h, ενώ στη δεξιά συγκρατείται κοντά στα 100 km/h, επηρεασμένος από τα φορτηγά (περίπου 30% της κίνησης).

(Πηγή: autotypos.gr)

