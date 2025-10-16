Ό,τι πρέπει να ξέρετε αν θέλετε να κάνετε ένσταση σε κλήση από την Τροχαία

Αν διαφωνείτε με μια κλήση που σας επιδόθηκε από την Τροχαία έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ένσταση (αντιρρήσεις) μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Η διαδικασία είναι τυπική, προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, ανάλογα με την υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση.

Πού υποβάλλεται η ένσταση

Η ένσταση υποβάλλεται στην υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση, δηλαδή στο Τμήμα Τροχαίας ή στο Αστυνομικό Τμήμα που εξέδωσε την κλήση, ή στη Δημοτική Αστυνομία, αν η παράβαση προήλθε από αυτήν.

Υπάρχουν τρεις τρόποι υποβολής:

Ψηφιακά μέσω gov.gr, στην υπηρεσία «Ένσταση για πράξη βεβαίωσης παράβασης», με είσοδο στο Taxisnet

Με email προς την αρμόδια υπηρεσία που αναγράφεται στην κλήση (τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στον ιστότοπο της ΕΛ.ΑΣ. ή του δήμου)

Αυτοπροσώπως, στο Τμήμα που συνέταξε την κλήση

Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία είναι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της επίδοσης ή της βεβαίωσης της παράβασης. Αν η ένσταση δεν κατατεθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η κλήση θεωρείται τελεσίδικη και το πρόστιμο οριστικό.

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο πολίτης υποβάλλει αντιρρήσεις στον προϊστάμενο της υπηρεσίας που βεβαίωσε την παράβαση, ο οποίος εξετάζει την υπόθεση και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα, που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς σας. Συγκεκριμένα:

Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης). Αν δεν το έχετε, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο ψηφιακά μέσω gov.gr ή από την αρμόδια υπηρεσία

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Άδεια ικανότητας οδήγησης

Απόδειξη πληρωμής, αν το πρόστιμο έχει ήδη εξοφληθεί και ζητάτε επιστροφή ή ακύρωση

Τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. ιατρική γνωμάτευση, βεβαίωση μηχανικής βλάβης, βεβαίωση στάθμευσης, φωτογραφικό υλικό ή μάρτυρες)

Το έντυπο ένστασης διατίθεται δωρεάν από την ΕΛ.ΑΣ. και μπορεί να συμπληρωθεί χειρόγραφα ή ψηφιακά

Το έγγραφο υποβολής ένστασης για τροχονομικές παραβάσεις

Τι ακολουθεί μετά την υποβολή



Αφού υποβληθεί η ένσταση, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας εξετάζει τα στοιχεία και αποφασίζει εάν θα την κάνει δεκτή ή απορριφθεί. Αν γίνει δεκτή, η πράξη ακυρώνεται και το πρόστιμο δεν καταβάλλεται (ή επιστρέφεται αν έχει ήδη πληρωθεί). Αν απορριφθεί, το πρόστιμο παραμένει σε ισχύ και μπορεί να εισπραχθεί κανονικά από τη Δ.Ο.Υ.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.

Εναλλακτικά: Δικαστική προσφυγή

Αν η διοικητική ένσταση απορριφθεί, ο πολίτης μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη (Διοικητικό Πρωτοδικείο), σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι πιο χρονοβόρα και προϋποθέτει νομική υποστήριξη.

Χρήσιμες επίσημες πηγές

ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγίες για ενστάσεις Τροχαίας

Gov.gr – Ένσταση για πράξη βεβαίωσης παράβασης

Τι κρατάμε

Η ένσταση υποβάλλεται εντός 3 ημερών από την κλήση

Αρμόδια είναι η υπηρεσία που τη βεβαίωσε (Τροχαία ή Δημοτική Αστυνομία)

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, με email ή αυτοπροσώπως

Απαιτούνται κλήση, ταυτότητα, άδεια κυκλοφορίας και αποδεικτικά

(Πηγή: autotypos.gr)

Διαβάστε επίσης:

Η τελευταία ευκαιρία να πάρεις diesel supermini – Πόσο κοστίζει;

Νέα Toyota Corolla: Το best-seller όλων των εποχών επιστρέφει με νέα γενιά

Nissan Qashqai: Στην Ελλάδα η νέα υβριδική έκδοση με 204 ίππους που καίει 4,6 lt/100km