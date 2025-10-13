search
Nissan Qashqai: Στην Ελλάδα η νέα υβριδική έκδοση με 204 ίππους που καίει 4,6 lt/100km

13.10.2025 15:38
Nissan_QQ_Final_High_015.JPG

Το e-POWER είναι υβριδική λύση στη γκάμα του Nissan Qashqai όπου ο βενζινοκινητήρας δουλεύει ως γεννήτρια και οι τροχοί κινούνται πάντα από ηλεκτροκινητήρα. Άρα, οδηγείς με την ακαριαία απόκριση ενός EV, χωρίς να ψάχνεις πρίζα.

Τι αλλάζει στο νέο Qashqai e-POWER

Ισχύς: 204 PS – πιο «γεμάτη» απόδοση, ειδικά στο πρόγραμμα Sport.
Κατανάλωση WLTP: έως 4,6 l/100 km.
CO₂: από 102 g/km.
Αυτονομία: 1.200 km με ένα ρεζερβουάρ (ενδεικτικά, 55 L / 4,6 l/100 km ≈ 1.196 km).
Άνεση/ησυχία: αισθητά χαμηλότερος θόρυβος καμπίνας χάρη σε βελτιώσεις μόνωσης και ρύθμισης λειτουργίας του θερμικού μοτέρ.

Στην πράξη, το σύστημα «κρατά» τον 1.5 λίτρων τρικύλινδρο σε αποδοτικό φάσμα στροφών και «τροφοδοτεί» τον ηλεκτροκινητήρα και τη μικρή μπαταρία. Με την αναγεννητική πέδηση ανακτά ενέργεια σε αστικές διαδρομές, ρίχνοντας περαιτέρω την κατανάλωση.

