ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

13.10.2025 10:30

Τα πρόστιμα αν δεν φοράς κράνος ή ζώνη – Τι γίνεται με την αφαίρεση διπλώματος

odigisi-xwris-zwni-1

Ζώνη και κράνος, δύο στοιχεία που η χρήση τους θα έπρεπε να είναι αυτονόητη στους οδηγούς αυτοκινήτων και στους αναβάτες δίτροχων αλλά πολλοί εξακολουθούν να κάνουν «εκπτώσεις» στην ασφάλεια τους, με τραγικά αποτελέσματα σε περίπτωση ατυχήματος.

Το φαινόμενο καταδεικνύει μια χρόνια ελληνική παθογένεια, κάνοντας –δυστυχώς- αναγκαία την εντατική αστυνόμευση και τις αυστηρότερες ποινές, ώστε να αλλάξει επιτέλους η νοοτροπία οδηγών και αναβατών.

Ο νέος ΚΟΚ συμπλέει με αυτή τη λογική λοιπόν, ορίζοντας τα εξής:

Μη χρήση ζώνης από τον οδηγό

1η παράβαση:

Πρόστιμο: €350

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες

1η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση ζώνης από συνεπιβάτη*

Πρόστιμο €150 σε κάθε συνεπιβάτη που δεν φορά ζώνη και προστιμό €150 στον οδηγό (ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεπιβατών που δεν φορούσαν ζώνη)

Δεν προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό στην 1η παράβαση

1η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση κράνους από τον αναβάτη

1η παράβαση : Πρόστιμο: €350

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες

1η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €1.000

Αφαίρεση διπλώματος: 6 μήνες

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς

2η υποτροπή (εντός 5 ετών από την πρώτη παράβαση):

Πρόστιμο: €2.000

Αφαίρεση διπλώματος: 1 έτος

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Μη χρήση κράνους από συνεπιβάτη σε δίτροχο*

Πρόστιμο: €350 για κάθε άτομο, ακόμη και αν ο οδηγός φορά κράνος

Αφαίρεση διπλώματος: 30 ημέρες για τον οδηγό

1η υποτροπή: €1.000 πρόστιμο, 6 μήνες αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό

Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς για τον οδηγό

2η υποτροπή: €2.000 πρόστιμο, 1 έτος αφαίρεση διπλώματος για τον οδηγό

Επανεξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για τον οδηγό

*Αν συμβεί ατύχημα με καθεστώς μη χρήσης ζώνης ή μη χρήσης κράνους από συνεπιβάτες

Διοικητικές κυρώσεις:

Πρόστιμο: €350 για τον οδηγό

Αφαίρεση άδειας οδήγησης: 30 ημέρες ή περισσότερο, ανάλογα με τη σοβαρότητα

Αφαίρεση πινακίδων: επιβάλεται από το δικαστήριο, ανάλογα με τη σοβαρότητα

Ποινικές κυρώσεις:

Εφαρμόζεται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης, ποινή φυλάκισης: από 2 μήνες έως 5 έτη, ανάλογα με τη βαρύτητα του τραυματισμού

Χρηματική ποινή: μπορεί να επιβληθεί επιπλέον

Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας: από 10 ημέρες έως 6 μήνες, με απόφαση δικαστηρίου

Αστική ευθύνη:

Ο οδηγός μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για σωματική βλάβη του συνεπιβάτη

Ο συνεπιβάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση μέσω ασφαλιστικής ή δικαστικής οδού

(Πηγή: autotypos.gr)

