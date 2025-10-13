Επιστρέφει από σήμερα ο Δακτύλιος: Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, οι εξαιρέσεις, τα πρόστιμα και το ειδικό σήμα (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εφαρμογή τίθεται ξανά από σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.
Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τις λεωφόρους και τους δρόμους που βρίσκονται στα όρια του μικρού Δακτυλίου, ενώ η παράβαση του Δακτυλίου φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.
Περιοχές εφαρμογής του Δακτυλίου:
Λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), και Λ. Αλεξάνδρας.
Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής:
Κυκλοφορία Ι.Χ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης:
Επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν και οι ειδικές εξαιρέσεις (όπως για οχήματα ΑμεΑ, μέσα μαζικής μεταφοράς, υβριδικά και ηλεκτρικά), οι οποίες καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).
Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Ειδικότερα, το σήμα αφορά:
Τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
