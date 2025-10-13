search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 06:59
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 06:51

Επιστρέφει από σήμερα ο Δακτύλιος: Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, οι εξαιρέσεις, τα πρόστιμα και το ειδικό σήμα (video)

13.10.2025 06:51
DAKTULIOS
Eurokinissi

Σε εφαρμογή τίθεται ξανά από σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τις λεωφόρους και τους δρόμους που βρίσκονται στα όρια του μικρού Δακτυλίου, ενώ η παράβαση του Δακτυλίου φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.

Περιοχές εφαρμογής του Δακτυλίου:

Λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), και Λ. Αλεξάνδρας.

Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής:

  • Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00
  • Παρασκευή: 07:00 – 15:00
  • Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Κυκλοφορία Ι.Χ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης:

Επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Εξαιρέσεις

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν και οι ειδικές εξαιρέσεις (όπως για οχήματα ΑμεΑ, μέσα μαζικής μεταφοράς, υβριδικά και ηλεκτρικά), οι οποίες καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, το σήμα αφορά:

  • Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.
  • Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.
  • Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Μόνιμοι κάτοικοι

Τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

