Ζάκυνθος: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Λαγανά Ζακύνθου.

Ενας διανομέας, ο οποίος κινείτο στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο το οποίο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε αναπτύξει ταχύτητα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω του με σφοδρότητα.

Ο βουλγαρικής υπηκοότητας οδηγός του αυτοκινήτου, χτύπησε με τέτοια δύναμη πλαγιομετωπικά τον δικυκλιστή, που τον εκσφενδόνισε σε ύψος πάνω από δύο μέτρα, ενώ το μοτοποδήλατο εκτοξεύτηκε σχεδόν 100 μέτρα στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που κινούνταν.

Το αυτοκίνητό προσέκρουσε και τελικά σταμάτησε σε άλλο σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο έφτασε άμεσα η Τροχαία Ζακύνθου και ασθενοφόρο το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος, ευτυχώς, δεν έχει σοβαρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη του Βούλγαρου οδηγού, καθώς του έγινε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.

