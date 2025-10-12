search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 23:25
ΕΛΛΑΔΑ

12.10.2025 21:52

Άνδρας έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας – Έρευνες για τον εντοπισμό του

12.10.2025 21:52
limeniko_pylos

Σε εξέλιξη είναι εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτές συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία που επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 14χρονος που οδηγούσε αγροτικό – Στο νοσοκομείο ένας ακόμη ανήλικος

Σεισμός 3,9 ρίχτερ τώρα νότια της Κρήτης

Καρυστιανού για πρωθυπουργό: Απάνθρωπη επίθεση κατά του ήρωα απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

exafanisi-11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Τούμπα

auschwitz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί δήλωση της υπουργού Οικογένειας περί «εκδρομών στο Άουσβιτς»

troxaio-zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα

evia11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου – 3 τραυματίες

trump_abbas_0210_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αμπάς θα πάει στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο για τη Γάζα

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

1 / 3