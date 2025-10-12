Σεισμός 3,9 ρίχτερ τώρα νότια της Κρήτης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/10) νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλλασσια περιοχή, με επίκεντρο στα 31 Χλμ. βορειοδυτικά της Γαύδου με εστιακό βάθος 16.3 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην δυτική πλευρά της Κρήτης.
