Σεισμός 3,9 ρίχτερ τώρα νότια της Κρήτης

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12/10) νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλλασσια περιοχή, με επίκεντρο στα 31 Χλμ. βορειοδυτικά της Γαύδου με εστιακό βάθος 16.3 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην δυτική πλευρά της Κρήτης.

