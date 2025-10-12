Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου – 3 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες συνέβη το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στην Εύβοια όταν αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έφυγε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 επιβάτες.

Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Άγιος Χριστόφορος μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο Κ.Υ. Μαντουδίου.

Ευτυχώς οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

