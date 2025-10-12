Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου – 3 τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες συνέβη το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στην Εύβοια όταν αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έφυγε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 επιβάτες.
Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Άγιος Χριστόφορος μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
Στο σημείο έφτασε η αστυνομία η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο Κ.Υ. Μαντουδίου.
Ευτυχώς οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.
