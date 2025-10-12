search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 23:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 23:24

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Τούμπα

12.10.2025 23:24
exafanisi-11

Αγωνία επικρατεί για την τύχη μίας 52χρονης, που εξαφανίστηκε το Σάββατο (11/10) από την Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη της Θεοδώρας Σεφέρη χάθηκαν στις 15:30 από την περιοχή της Τούμπας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/10/2025, για την εξαφάνιση της Θεοδώρας Σεφέρη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Θεοδώρα Σεφέρη έχει ύψος 1,63 μ., καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και βάρος 55 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ σακάκι, ασπρόμαυρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και μπεζ παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Ζάκυνθος: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα

Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου – 3 τραυματίες

Κορυδαλλός: Συνελήφθη «τσαντάκιας» με μοτοσικλέτα – Κυκλοφορούσε ως ντελιβεράς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniki-apogoiteysi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δανία – Ελλάδα 3-1: Όνειρο ήταν και πάει… – Μουντιάλ τέλος για την Εθνική που πλήρωσε πάλι τα λάθη της

exafanisi-11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Τούμπα

auschwitz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί δήλωση της υπουργού Οικογένειας περί «εκδρομών στο Άουσβιτς»

troxaio-zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούστηκε και τραυμάτισε διανομέα

evia11 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έφυγε εκτός δρόμου – 3 τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 23:48
ethniki-apogoiteysi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δανία – Ελλάδα 3-1: Όνειρο ήταν και πάει… – Μουντιάλ τέλος για την Εθνική που πλήρωσε πάλι τα λάθη της

exafanisi-11
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Τούμπα

auschwitz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί δήλωση της υπουργού Οικογένειας περί «εκδρομών στο Άουσβιτς»

1 / 3