ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 22:19
ΕΛΛΑΔΑ

10.10.2025 20:59

24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

10.10.2025 20:59
metro

Στην 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας που εξήγγειλαν το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μ.Σ.Τ. την Τρίτη 14 Οκτωβρίου ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Τραβούν χειρόφρενο τα ΜΜΜ

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2&3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς καταγγέλουν πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο. Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση».

Και διεκδικούν :

  • ‘Αμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου
  • Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
  • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους
  • Αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες από τα σωματεία εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

