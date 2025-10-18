Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γηπέδο

Χειροπέδες στον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Ο ισχυρός άνδρας της αθηναϊκής ομάδας συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία οπαδοί της ομάδας του διακινούσαν, αποθήκευαν και απέκρυπταν φωτοβολίδες, κροτίδες και όπλα σε χώρο Δημοτικού Σταδίου της Αττικής, εν γνώση και υπό την ανοχή του προέδρου της.

To Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην ομάδα της Super League.

Μετά από έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων βρήκαν και κατάσχεσαν:

17 φωτοβολίδες,

σωλήνας εκτόξευσης βολών,

7 κοντάρια,

3 κράνη,

πλήθος σπρέι,

πλήθος μασκών και

ρουχισμός άλλων ομάδων.

