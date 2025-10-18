search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 18:08
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 17:12

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γηπέδο

18.10.2025 17:12
super_league

Χειροπέδες στον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Ο ισχυρός άνδρας της αθηναϊκής ομάδας συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία οπαδοί της ομάδας του διακινούσαν, αποθήκευαν και απέκρυπταν φωτοβολίδες, κροτίδες και όπλα σε χώρο Δημοτικού Σταδίου της Αττικής, εν γνώση και υπό την ανοχή του προέδρου της.

To Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην ομάδα της Super League.

Μετά από έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων βρήκαν και κατάσχεσαν:

  • 17 φωτοβολίδες,
  • σωλήνας εκτόξευσης βολών,
  • 7 κοντάρια,
  • 3 κράνη,
  • πλήθος σπρέι,
  • πλήθος μασκών και
  • ρουχισμός άλλων ομάδων.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Το μυστήριο λευκό όχημα και ο ρόλος του στην διαφυγή του ενός συλληφθέντα (Video)

Καιρός: «Μικρό καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου «βλέπει» ο Κολυδάς – Σε δύο κύματα έρχεται την Κυριακή η κακοκαιρία

Κινηματογραφική καταδίωξη στην Καστοριά: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: «Κωλοτούμπα» του Αμερικανού Προέδρου για τους Tomahawk με ένα τηλεφώνημα του Πούτιν

attiki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εθνική πολιτική, στην εποχή της μεγάλης ρευστότητας

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

tzakri_kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μύλος με συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη που διέρρευσε στο διαδίκτυο – Τι λέει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 18:07
trump-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: «Κωλοτούμπα» του Αμερικανού Προέδρου για τους Tomahawk με ένα τηλεφώνημα του Πούτιν

attiki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εθνική πολιτική, στην εποχή της μεγάλης ρευστότητας

1 / 3