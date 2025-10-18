search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 17:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 16:01

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Το μυστήριο λευκό όχημα και ο ρόλος του στην διαφυγή του ενός συλληφθέντα (Video)

18.10.2025 16:01
foinikounta new

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της σοκαριστικής διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν σε ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να συνδέεται με τη διαφυγή του ενός συλληφθέντα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι Αρχές εκτιμούν ότι με αυτό το όχημα διέφυγε προς την Καλαμάτα ο 22χρονος που τελικά παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ.

Ο νεαρός είχε ισχυριστεί ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όμως αυτός ο ισχυρισμός δεν έγινε πιστευτός.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο να βρίσκεται κοντά στο κάμπινγκ μετά τη δολοφονία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το ίδιο όχημα εθεάθη και κοντά στο σπίτι του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου — την ημέρα της επίθεσης με αεροβόλο όπλο κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη, για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

Με βάση τα νέα στοιχεία, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 22χρονος δεν έδρασε μόνος του, αλλά είχε βοήθεια τόσο στο περιστατικό του Σεπτεμβρίου όσο και την ημέρα του διπλού φονικού.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ποιος βρισκόταν στο όχημα και αν τον βοήθησε στη διαφυγή.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: «Μικρό καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου «βλέπει» ο Κολυδάς – Σε δύο κύματα έρχεται την Κυριακή η κακοκαιρία

Κινηματογραφική καταδίωξη στην Καστοριά: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα

Τροχαίο στο Μενίδι: Πέθανε ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
attiki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εθνική πολιτική, στην εποχή της μεγάλης ρευστότητας

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

tzakri_kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μύλος με συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη που διέρρευσε στο διαδίκτυο – Τι λέει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γηπέδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 17:51
attiki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εθνική πολιτική, στην εποχή της μεγάλης ρευστότητας

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

1 / 3