Δολοφονία στη Φοινικούντα: Το μυστήριο λευκό όχημα και ο ρόλος του στην διαφυγή του ενός συλληφθέντα (Video)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της σοκαριστικής διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν σε ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να συνδέεται με τη διαφυγή του ενός συλληφθέντα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι Αρχές εκτιμούν ότι με αυτό το όχημα διέφυγε προς την Καλαμάτα ο 22χρονος που τελικά παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ.

Ο νεαρός είχε ισχυριστεί ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όμως αυτός ο ισχυρισμός δεν έγινε πιστευτός.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο να βρίσκεται κοντά στο κάμπινγκ μετά τη δολοφονία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το ίδιο όχημα εθεάθη και κοντά στο σπίτι του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου — την ημέρα της επίθεσης με αεροβόλο όπλο κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη, για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

Με βάση τα νέα στοιχεία, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 22χρονος δεν έδρασε μόνος του, αλλά είχε βοήθεια τόσο στο περιστατικό του Σεπτεμβρίου όσο και την ημέρα του διπλού φονικού.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ποιος βρισκόταν στο όχημα και αν τον βοήθησε στη διαφυγή.

