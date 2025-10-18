search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 18:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 15:35

Κινηματογραφική καταδίωξη στην Καστοριά: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα

18.10.2025 15:35
astinomia-new

Αστυνομική καταδίωξη που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη οδηγού αυτοκινήτου, εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε δρόμους της Καστοριάς. Οι ένστολοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό του ο οποίος ήταν μεθυσμένος και δεν είχε δίπλωμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του οχήματος μαζί με άλλα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Τροχαίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ περιπολία του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς επιχείρησε να σταματήσει για έλεγχο ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Ο οδηγός, ωστόσο αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, πάτησε γκάζι, ξεκινώντας έτσι μια επικίνδυνη καταδίωξη, από το χωριό Δισπηλιό έως το κέντρο της Καστοριάς.

Έπειτα από αρκετά χιλιόμετρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα περνώντας χειροπέδες στον οδηγό, στον οποίο διενεργήθηκε αλκοτέστ και από τα αποτελέσματα αυτού, διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτό του είχε κατασχεθεί στο παρελθόν για παρόμοιο περιστατικό.

Ο συλληφθείς οδηγός αρνήθηκε τον έλεγχο και δημιούργησε επεισόδιο έντασης με τους αστυνομικούς.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και της έντασης που δημιουργήθηκε, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας Καστοριάς.

Λίγη ώρα αργότερα, ο συλληφθείς οδηγός, μαζί με τους δύο συνεπιβάτες του οχήματος, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς.

Ο οδηγός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, της οδήγησης χωρίς άδεια και της απείθειας.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στο Μενίδι: Πέθανε ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

Πάνος Ρούτσι – Άγνωστος Στρατιώτης: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή – «Η στρατιωτική απαγόρευση των συγκεντρώσεων εκεί προκαλεί την κοινωνία»

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Άνοιξαν οι δρόμοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
attiki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εθνική πολιτική, στην εποχή της μεγάλης ρευστότητας

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

tzakri_kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μύλος με συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη που διέρρευσε στο διαδίκτυο – Τι λέει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γηπέδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 18:02
attiki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εθνική πολιτική, στην εποχή της μεγάλης ρευστότητας

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

1 / 3