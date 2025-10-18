Κινηματογραφική καταδίωξη στην Καστοριά: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα

Αστυνομική καταδίωξη που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη οδηγού αυτοκινήτου, εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε δρόμους της Καστοριάς. Οι ένστολοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό του ο οποίος ήταν μεθυσμένος και δεν είχε δίπλωμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του οχήματος μαζί με άλλα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Τροχαίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ περιπολία του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς επιχείρησε να σταματήσει για έλεγχο ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Ο οδηγός, ωστόσο αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, πάτησε γκάζι, ξεκινώντας έτσι μια επικίνδυνη καταδίωξη, από το χωριό Δισπηλιό έως το κέντρο της Καστοριάς.

Έπειτα από αρκετά χιλιόμετρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα περνώντας χειροπέδες στον οδηγό, στον οποίο διενεργήθηκε αλκοτέστ και από τα αποτελέσματα αυτού, διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτό του είχε κατασχεθεί στο παρελθόν για παρόμοιο περιστατικό.

Ο συλληφθείς οδηγός αρνήθηκε τον έλεγχο και δημιούργησε επεισόδιο έντασης με τους αστυνομικούς.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και της έντασης που δημιουργήθηκε, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας Καστοριάς.

Λίγη ώρα αργότερα, ο συλληφθείς οδηγός, μαζί με τους δύο συνεπιβάτες του οχήματος, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς.

Ο οδηγός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, της οδήγησης χωρίς άδεια και της απείθειας.

